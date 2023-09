Todo sobre la emoofilia, el fenómeno psicológico que surge con la llegada de la primavera

La llegada de la primavera suele traer consigo un cambio en el ánimo general de las personas. Más ligeras de ropa y bajo la calidez del sol y el aroma de las flores, muchas personas ven a la nueva estación como la salvación de algunos de sus problemas emocionales.

Tanto es así que existe un fenómeno en psicología llamado emoofilia, que consiste en una mayor predisposición de las personas a encontrar el amor en la primavera. El psicólogo especializado en ansiedad Alexis Alderete habló con la revista OhLaLa y profundizó sobre el tema.

“El factor cultural asocia a la primavera con la ‘estación del amor’ y es común que muchas personas pongan expectativas significativas en este periodo”, comentó, y puso el foco en la presión que la gente soltera siente de encontrar a su media naranja.

“Esta presión puede hacer que surja la ansiedad por enamorarse y que la misma varíe en intensidad de una persona a otra. Es normal sentir nerviosismo o ansiedad ocasional cuando se trata de relaciones amorosas, especialmente al inicio de una nueva relación, o cuando se está buscando activamente el amor. Pero se torna desmedida cuando aparecen pensamientos recurrentes y preocupaciones constantes sobre el amor o las relaciones”, explicó el profesional.

Expertos hablan del tema. Foto: freepik

El amor y la primavera

En esta estación particular del año, se da el fenómeno de la emoofilia: la tendencia a enamorarse e involucrarse emocionalmente con una persona de manera intensa y rápida. Eso permite desarrollar conexiones emocionales profundas y apasionadas en poco tiempo, en general sin una base sólida.

Expertos hablan del tema. Foto: freepik

“Llegar a octubre sin haber cumplido tus objetivos amorosos no es un fracaso. No hay que sentirse desalentado ni presionado por la sociedad o las expectativas ajenas. El amor puede florecer en cualquier estación del año”. “En el amor, la calidad y la autenticidad suelen ser más importantes que la rapidez con la que se establece una relación. Aprovechemos la primavera como una oportunidad para crecer, pero no permitamos que la ansiedad por enamorarnos eclipse nuestra felicidad presente”, sugirió Alderete.

Tips para quienes sienten ansiedad por encontrar el amor

Desde OhLaLa especificaron algunos consejos para quienes lo pasan mal a la hora de buscar el amor:

Autorreflexión: comprender por qué se siente dicha ansiedad puede ayudar a manejarla mejor.

Expertos hablan del tema. Foto: freepik

Mejorar el bienestar físico y emocional: en lugar de obsesionarte con encontrar el amor, dedicar tiempo a cuidar de uno mismo será muy beneficioso a corto y largo plazo.

Establecer metas realistas: hay que darse la oportunidad de conocer a nuevas personas sin tener la presión de llegar a una meta en concreto, disfrutando del proceso.

Hablar con un psicólogo: si la ansiedad por enamorarse termina afectando tu vida cotidiana y se torna abrumadora, considera buscar la ayuda profesional para trabajar en tus preocupaciones emocionales.