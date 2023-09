Éstos son los colores y los accesorios que no deberías incluir en el pasillo de tu casa

Al momento de mudarse o redecorar un nuevo hogar, muchos tienden a olvidarse de esos espacios claves de tránsito a los que no les dan tanta importancia: los pasillos.

Ya sean largos o cortos, son los grandes olvidados en las propiedades y quienes decoran no les dan relevancia. Para los expertos eso es un grave error: hay ciertos colores y elementos que es necesario evitar para mantener la armonía de la casa incluso en dichos espacios.

Con los consejos adecuados, las “zonas de paso” también pueden tener onda, ser cancheras y adaptarse a la decoración general de la propiedad.

Consejos para el hogar. Foto: freepik

Cuatro tips para implementar en los pasillos de tu hogar

El primero, según indicaron desde Para Tí, está relacionado a los colores oscuros. La mayoría de las veces, los pasillos son lugares poco luminosos o chicos, por eso es fundamental evitar tonalidades oscuras para pintar las paredes.

Éstas brindan un efecto de mayor pequeñez y alteran la energía del lugar. Lo ideal es pintar con tonos claros, como el blanco, el crema o el beige, que brindan luminosidad. También se puede dar algún detalle con colores vibrantes para aportar dinamismo, como pueden ser el verde, el rojo o el violeta.

El segundo conejo está vinculado a los muebles. Si el espacio permite sumar mobiliario, es crucial que se trate de accesorios chicos. Nada mejor en este caso que ir por un diseño a medida que se adapte por completo a las necesidades del pasillo.

Está estudiado que los muebles grandes pueden no solo interferir con el paso, sino también causar una sensación de agobio y poco espacio.

Consejos para el hogar. Foto: freepik

Hay un grave error que tiene que ver con los tiempos modernos y éste es la saturación de las paredes. La moda minimalista quedó atrás y poseer una gran cantidad de objetos variados se volvió la tendencia número uno en decoración.

Es importante tener en cuenta que no está bueno aplicar dicha filosofía a espacios chicos como los pasillos para no caer en excesos ni agobiarse. La decoración podría ser de una o dos piezas, como cuadros, fotografías o plantas, y no mucho más.

Consejos para el hogar. Foto: freepik

El último tip está asociado a la luz. Un error muy común a la hora de definir el diseño y la decoración de un pasillo es caer en el lugar común de la luz fría. Lo ideal es que la misma sea lo más cálida posible y debe estar ubicada estratégicamente para no convertir a la zona en algo lúgubre.

Las mejores opciones son focos empotrados, tiras led en el cielorraso o apliques de pared de diseño que no creen sombras.