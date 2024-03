Cómo es vivir en el Caribe todo el año: el proyecto de Lagoon Pilar

Poco más de una hora fue lo que duró el viaje desde el barrio porteño de Palermo, uno de los sitios más céntricos de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el barrio privado Lagoon Pilar, ubicado en esa localidad de la Provincia bonaerense.

Su entrada ya da cuenta de una de las características del barrio, con una seguridad tan reforzada que exigen (como suele ser habitual, pero con un poco más de precauciones) los DNI de quienes quieren aventurarse por sus calles, y por supuesto, quien les escribe y las personas que viajaban conmigo, debimos presentarlo para poder ingresar.

Atardecer con vista a la laguna cristalina. Foto: Web

Ya en las primeras sensaciones del barrio se puede percibir lo que ofrece. Espacios amplios, vegetación, exclusividad, pero principalmente una pileta de dimensiones particulares que le dan el toque distintivo a Lagoon Pilar (el nombre lo dice, lagoon significa laguna en inglés). Y es que es una verdadera laguna artificial emplazada en medio de los edificios que no superan las tres o cuatro plantas de altura. Y el agua celeste cristalina se esparce ni más ni menos por unas dimensiones de más de 500 metros de largo y 120 metros de ancho en su parte más amplia.

Frente a este panorama, difícilmente resulta sencillo no perderse con la vista de este conjunto enorme de agua que invita al chapuzón, pero también al disfrute de deportes acuáticos, relax en una de las tres playas que limitan con ella o simplemente disfrutar de sus diferentes profundidades, las cuales abarcan los pocos centímetros hasta incluso más de cuatro metros de profundidad.

Vivir en el Caribe todo el año

Esa fue la premisa con la que Lagoon Pilar y Catena Zapata organizaron la primera edición del evento Sunset 2024. Con intenciones de mostrar el barrio tal como es y dar cuenta de una forma de vida distinta en nuestro país, y esta posibilidad de disfrutar de actividades y paisajes diferentes a diario.

Con música en vivo a cargo de DJs y degustaciones de bebidas y aperitivos, el evento logró mostrar las bondades del lugar y la paz que reina en el mismo.

Canchas de tenis, de fútbol, instalaciones como vestuarios y baños públicos, tres playas y senderos cuidados, rodean a los diferentes edificios de casas particulares que gozan de una privilegiada vista a la piscina.

Cuánto cuesta vivir en Lagoon Pilar

Los precios del mercado inmobiliario varían de forma notable según el lugar donde se quiera adquirir la unidad. Barrios como Recoleta, Palermo, Belgrano, Barrio Norte o Caballito, para citar algunos de la Ciudad de Buenos Aires, resultan los más caros y muchas veces estos lugares privados como Lagoon toman esos valores como referencia para sus propiedades.

Sin embargo, los departamentos monoambiente de Lagoon Pilar se ofrecen a precios que parten desde los U$S 75 mil u U$S 80 mil, no muy diferentes a valores del mercado inmobiliario en CABA.

La diferencia sustancial radica en el valor de las expensas. En ese sentido, esas unidades monoambiente pagan de base $80 mil de expensas mensuales, valores más elevados que la media en dichos barrios porteños. ¿El motivo de estos valores más caros? La laguna, por supuesto.

En el barrio se organizan eventos y reuniones. Foto: Web

Lagoon Pilar y la tranquilidad de un barrio exclusivo

Consultado acerca del lugar, Luis Signoris, Gerente General de CGF y responsable de Lagoon Pilar, dijo: “En Lagoon Pilar aspiramos a que se viva el equilibrio perfecto entre lo urbano, la arquitectura, la naturaleza y las personas. Sin dudas, somos uno de los proyectos inmobiliarios más importantes de zona Norte”.

Lagoon Pilar está ubicado en la Ruta Caamaño 1106 (Villa Rosa), a solo 40 minutos de CABA. El masterplan contempla siete complejos; Bahía, Plaza, Casas de la Bahía, Arena, Laguna, Serena y Aqua. Todos ellos ofrecen la posibilidad de vivir frente a la playa todos los días del año, gracias a su Crystal Lagoon central. Además, cuenta con un Beach Club donde funciona un café-resto en la terraza, donde se pueden disfrutar desayunos, almuerzos o meriendas y un minimarket que brinda servicio todos los días de la semana.

Senderos aeróbicos y la posibilidad de realizar deportes acuáticos en el barrio. Foto: Web

El barrio además, dispone de 30 hectáreas en las cuales proyectan más de 900 unidades funcionales distribuidas en 18 edificios (con más de 700 departamentos de entre uno y cuatro ambientes), 141 lotes unifamiliares -con un promedio de 600 m2 cada uno- y unos 60 Town Houses de tres y cuatro ambientes con jardín propio.

Actualmente, se encuentra desarrollado el 95% de la infraestructura del barrio y entregadas más de 500 unidades distribuidas en 14 edificios y 141 lotes con más de 80 casas construidas.