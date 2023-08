Oriana Sabatini volvió a tener cejas: se las tiñó ella misma y mostró su insólita reacción al ver el resultado

Oriana Sabatini ha marcado tendencia con sus cejas decoloradas, blancas, casi invisibles. La actriz y cantante argentina fue una de las pioneras en lucir este estilo tan particular. Aunque no siempre ha recibido buenas críticas al respecto, ella siempre se mostró segura y feliz por su decisión. Aunque recientemente, decidió volver a tener su color natural y sorprendió con el resultado.

A través de su cuenta de TikTok, Oriana compartió un video con el paso a paso de este radical cambio de look. “Esto puede ser un completo desastre o un desastre al que me voy a acostumbrar. Llegó el día, me cansé de las cejas blancas”, comenzó diciendo frente a cámara en el baño de su casa, antes de comenzar el procedimiento y teñirse ella misma.

“Lo estuve debatiendo mucho tiempo, de hecho le había hablado a mi peluquero para hacermelo en Argentina la última vez que estuve ahí”, comentó. A continuación, reveló: “No me lo hice y, obvio, mi ansiedad me ganó y ahora me lo quiero hacer yo en casa”.

“Las cosas cumplen un ciclo y mis cejas ya cumplieron uno”, agregó mientras preparaba todos los productos siguiendo las indicaciones. También recordó la vez que compartió el tutorial de cómo se las decoloraba ella misma.

Durante el proceso hizo catarsis y se sinceró frente a cámara. “Me da miedo verme muy rara con las cejas normales de vuelta”, confesó nerviosa. “Yo ya me siento un c*lo en este momento. Estoy teniendo unos días donde no estoy con el autoestima en mi mejor momento”, añadió llegando al momento más importante. Comenzar a aplicar el producto sobre sus cejas.

La reacción de Oriana Sabatini al verse nuevamente con sus cejas naturales

Luego de unos minutos con el tinte sobre su rostro, Oriana comenzó a retirar el excedente y se llevó una enorme sorpresa al verse en el espejo. Completamente asombrada por su trabajo comenzó a gesticular y moverse con nerviosismo. Por último mostró su insólita reacción con el resultado final. “¿Quién es esa? No, no, no, ¿yo tenía las cejas así? No sé quién es esa”, comentó señalando su propio reflejo.

Rápidamente, el video se llenó de comentarios halagando cómo le quedó su nuevo look. “Te queda geniaaal, ni tan oscuro ni tan claro BANCO”, “marcaste tendencia con las cejas rubias”, “quiero y exijo reacción de pauloooooo”, “amé que grabaras todo el proceso jajaj”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.