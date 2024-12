De aprender con tutoriales a maquillar famosas como Zaira y Wanda Nara: “Cada rostro cuenta una historia y mi trabajo es realzarla, no ocultarla”

Desde sus inicios, Carol Hartridge ha demostrado que el maquillaje no es solo un trabajo, sino una forma de arte. Su interés por el maquillaje comenzó desde muy joven y desde entonces ha construido una carrera destacada en un campo tan competitivo como el de la belleza, llegando a maquillar a reconocidas celebridades como las hermanas Zaira y Wanda Nara.

En Estilo quisimos conocer un poco más sobre la historia de Carol y todo lo que significa ser maquilladora de figuras y celebridades, además de tener un pequeño vistazo sobre las tendencias que se vienen para verano 2025 a través de su opinión.

Quién es Carol Hartridge

A los 15 años, Carol Hartridge descubrió su pasión por el maquillaje viendo tutoriales y soñando con recrear los estilos que admiraba. “Siempre me gustó el arte, la pintura y las manualidades. Cuando supe que se podía trabajar de maquilladora, decidí que eso era lo mío”, cuenta la profesional que, años después, ha dejado su huella en el maquillaje artístico, social y teatral.

En su cuenta de Instagram (@carolhmakeup) la maquilladora tiene fotos de cada uno de sus trabajos junto a famosas como Zaira Nara.

Carol alimentó su amor por el makeup observando con fascinación a su madre y abuela mientras se maquillaban. Esto, combinado con su amor por el arte, la llevó a tomar su primer curso. Con el tiempo, perfeccionó su técnica en instituciones como Mabby Autino y Makeup Forever en Nueva York, donde encontró su estilo y aprendió a adaptarlo a diferentes contextos culturales y artísticos.

Cómo es maquillar a una celebridad

Trabajar con figuras públicas como Zaira y Wanda Nara puede parecer intimidante, pero Carol enfatiza que, para ella, todos los clientes son iguales. Su clave está en escuchar, entender las necesidades de cada persona y resaltar su esencia. “Mi objetivo siempre es que cada persona se sienta segura y feliz con su look”, explica.

Con las hermanas Nara ha compartido viajes y anécdotas, como una aventura en Catamarca que terminó con Facundo Arana rescatándolas en una montaña. “Teníamos que subir una montaña en combi. Había niebla y se largó una tormenta terrible y se hizo de noche. Era un camino de tierra y la combi patinaba, pasaban animales, no se veía nada. No teníamos señal y no sabíamos cuando íbamos a llegar. Al principio hacíamos chistes, pero después el clima era tenso jaja... realmente teníamos miedo. La combi se quedó en el medio de la montaña y vino Facundo Arana a rescatarnos con su camioneta”, recuerda.

Carol asegura que al trabajar con famosos, ellos valoran hacerlo con alguien que sabe mantener la calma bajo presión, que es amable y tiene una buena actitud, incluso en momentos complicados.

Sobre su trabajo con las hermanas Nara, Hartridge destaca: “Valoran que siempre me enfoque en realzar su belleza única mientras respeto su esencia. Para ellas, la confianza y la discreción son fundamentales, y eso es algo que cuido con especial dedicación”.

Es que Carol considera que cada rostro cuenta una historia: “mi trabajo es realzarla, no ocultarla. Trato de entender el contexto de cada cliente: ¿Cómo se siente? ¿Qué quiere proyectar? Cuando logro conectar con esa visión, el maquillaje se convierte en una extensión de su personalidad y una herramienta para que se sientan más seguros y poderosos”.

Carol fue la encargada de maquillar a Wanda Nara en la sesión de fotos antes del estreno de “Love is Blind”.

Sin embargo, Zaira y Wanda Nara no han sido las únicas famosas que han pasado por los pinceles de Carol. También ha maquillado a famosas como María Vásquez, Emilia Attias, Oriana Sabatini y Marcela Kloosterboer, entre otras.

De los Premios Hugo a ser un referente para quienes buscan iniciar

La nominación a los Premios Hugo por su maquillaje en Madagascar significó un logro personal y profesional en su vida. “El teatro exige un maquillaje expresivo y resistente, muy diferente al enfoque en detalles de producciones editoriales”, explica Carol, quien disfruta de los desafíos creativos que presenta cada proyecto.

Con toda esta experiencia y habiendo recorrido un camino muy complejo como lo es el mundo de la moda, Carol anima a quienes sueñan con ser maquilladores a nunca dejar de aprender, practicar y desarrollar habilidades personales, como la puntualidad y la calma bajo presión. Para ella, el maquillaje es mucho más que una técnica: es una herramienta para empoderar y contar historias.

El arte de Carol recibió una nominación a los Premios Hugo por su maquillaje en la obra Madagascar.

“Todo el tiempo estoy escuchando a colegas, mirando charlas y clases de maquilladores de todo el mundo y aprendiendo sobre productos e ingredientes. Las tendencias cambian, pero las bases técnicas son una herramienta que brinda mucha seguridad a la hora de poder resolver y ejecutar”, explica. “En esta industria, los clientes valoran trabajar con alguien que sabe mantener la calma bajo presión, que es amable y tiene una buena actitud, incluso en momentos complicados”, sentencia.

Verano 2025: un anticipo a las tendencias

En palabras de Carol “nunca te vas a aburrir del maquillaje porque está cambiando constantemente” y eso lo deja muy en claro las tendencias para el verano 2025.

La menor de las hermanas Nara luciendo el maquillaje realizado por Carol, ideal para el verano 2025.

“Últimamente, me encanta la tendencia en donde se resalta una piel fresca y luminosa, con menos productos, pero mayor impacto... resaltando la belleza de cada rostro. Para el verano, veremos mucho esta tendencia de poco maquillaje y una piel muy natural”, asegura.

Por supuesto que la maquilladora reveló cuáles son los infaltables para esta temporada: “Rubor, gloss y máscara de pestañas”.