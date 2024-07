Yuyito González reveló cuál fue la propuesta de Javier Milei tras su salida al Teatro Colón

Los rumores de una relación relación entre Javier Milei y Amalia “Yuyito” González cada vez son más fuertes. Después de que el mandatario presidencial invitó a la conductora al teatro Colón, la atención de los medios de comunicación está sobre ellos. Fue la exvedette argentina quien contó en el programa de Mirtha Legrand más detalles del vínculo que la une al presidente.

No es la primera vez que Yuyito y Milei se reúnen, ya que los rumores comenzaron cuando ella invitó al, en ese entonces candidato a presidente, a su programa “Empezar el Día” y tuvieron un intercambio entre coqueteos y sonrisas. Luego en mayo fue invitada de honor al evento que realizó el presidente en el Luna Park.

La semana pasada volvieron a llamar la atención cuando Javier Milei invitó de manera privada a Yuyito a compartir el palco en el Teatro Colón a presenciar la obra “Carmen”. La conductora estuvo en “La noche de Mirtha” y allí habló de su relación con el presidente.

Yuyito González junto a Javier Milei en 2023 (Captura TV)

Qué dijo Yuyito González sobre su relación con Javier Milei

“Algunos periodistas me preguntaron después de la salida al Teatro Colón, si había alguna cita próxima, alguna invitación y no había. Pero cuando me preguntaron si aceptaría otra invitación, dije que ‘sí’”, expresó Yuyito González cuando le preguntaron si volvería a reunirse con Javier Milei.

“Entonces, ¿qué pasó? teléfono”, agregó la presentadora sobre la llamada que le hizo el mandatario después de sus declaraciones. “Cuando vuelva de París, te invito a cenar. No hablamos un rato muy largo, vamos a conversar cuando vayamos a comer”, contó Yuyito sobre el diálogo que mantuvieron.

Ante esto, Beto Casella, otro de los invitados, quiso saber: “¿Hubo un mensajito tipo ‘me está pasando algo con vos’?”. A lo que Yuyito González, contestó con una sonrisa: “Todavía no, pero después de la cena veremos qué pasa. Todavía no hubo beso porque, además, nos fuimos separados Hubo beso en la mejilla”.