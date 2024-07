Se revelaron detalles de la relación de Javier Milei y Yuyito González: “Están emocionados”

Los rumores de romance entre Javier Milei y Yuyito Gónzalez aumentaron luego de que llegaran juntos al Teatro Colón para presenciar la obra de teatro “Carmen” el pasado martes 23 de julio. Teniendo en cuenta que antes, la actriz también había asistido a su evento del presidente en el Luna Park.

Crecen los rumores de romance entre Yuyito González y Javier Milei

En esta oportunidad, Marcela Tauro en “Intrusos” (América TV) reveló detalles de Javier Milei y sus sentimientos hacia Yuyito González: “Me contaron que a él siempre le gustó Yuyito, y cuando estaba en la facultad, los que lo conocían sabían que tenía una foto de ella. Él estaba fanatizado”.

Respecto a esto, en el panel de “Intrusos” hablaron sobre la personalidad de Yuyito en las relaciones amorosas. Pampito explicó: “Ella dijo que si va a tener una relación quiere que sea seria, a esta edad no quiere andar paveando”. Y Flor de la V agregó: “Yuyito no es la de ‘tocó y me voy’, es de relaciones formales”.

Qué dijeron Daniela Mori y Fátima Florez, las exparejas de Javier Milei, sobre Yuyito González

Además, en “Intrusos” entrevistaron a Daniela Mori, una de las exparejas de Javier Milei, y ella se refirió a la relación del actual Presidente de Argentina con Yuyito González. “Me encanta, yo a Yuyito la conozco, hemos salido a comer. La última vez que nos vimos fue en un evento en el Teatro Colón”, y señaló que le preguntó a la actriz sobre su relación con Milei y que ella respondió: “Ay, bueno, no sé. La cosa ahí viene”, y Daniela señaló: “Estaba superemocionada”.

“Yo les deseo lo mejor, Yuyito es lo más, y a Javier lo tengo en mi corazón. Nos queremos como casi familia. Es un hombre fiel. Si está con Yuyito le va a ser fiel y no va a hacer nada que se pueda malinterpretar. Los recomiendo a los dos, ojalá que se dé esta pareja”, finalizó Daniela Mori.

Respecto a Fátima Flórez, en “Intrusos” señalaron que le consultaron por Javier Milei, pero que ella no quiso hablar sobre ello. Solo señaló que está haciendo el duelo porque se separó hace poco tiempo.