Mirtha Legrand habría bajado a una importante figura de su mesa por Yuyito González: ¿A quién?

El programa de Mirtha Legrand es uno de los clásicos más importantes de la televisión argentina. Sus preguntas picantes, invitados de lujo y revelaciones han captado la atención del público desde 1968.

“Pensé que no volvía más. Me costó reponerme, me pasaba todo el día leyendo y me dijeron que huya de la cama”, destacó La Diva de los almuerzos en septiembre de 2022, tras su regreso a la televisión argentina.

Ahora bien, como todos los fines de semana, Legrand realizará su programa en compañía de sus invitados. Sin embargo, un percance habría generado polémico previo al almuerzo.

¿Qué ocurrió con uno de los invitados de Mirtha Legrand?

En las últimas horas, trascendió por varios medios que la producción de Mirtha habría sacado a uno de sus invitados para agregar a Yuyito González, la ex vedette que fue viral por su “cita” con el presidente Javier Milei en el Teatro Colón.

Yuyito González junto a Javier Milei en 2023 (Captura TV)

La persona que habría padecido el rechazo de la producción fue Flor de la V, conductora del programa “Intrusos”. Esto fue revelado por el periodista Lucas Bertero a través de sus redes sociales.

Flor de la V y su hija Isabella Goycochea comparten una pasión muy particular Foto: Web

“La producción de Mirtha Legrand decidió bajar a Florencia de la V de la mesa de este sábado para invitar a Yuyito González. Así, la mesa queda conformada por: Amalia González, Beto Casella, Fabián Medina Flores y Ana Rosenfeld”, destacó el comunicador sobre la decisión del equipo de La Chiqui.

La respuesta de la producción de Mirtha Legrand a los rumores sobre Flor de la V

Tras la repercusión generada, Nacho Viale (dueño de StoryLab Argentina, la empresa que produce La Noche de Mirtha) aseveró que la información brindada por el periodista es una fake news. Desde este punto, recalcó que se habían comunicado con la productora de la conductora y concretaron su presencia en un par de semanas.

El peculiar momento entre Flor de la V y su esposo en vivo Foto: Agencia P

“Marche otro fake o como quieran llamarlo. Según nos contestó hace unos días su productora, viene en un par de semanas”, sentenció el dueño de StoryLab sobre la repercusión por Flor de la V.

Mirtha Legrand reveló mayor información de su enfermedad

Desde otro aspecto, Mirtha Legrand confesó en su último programa que padecía de una enfermedad. La misma se trata de una maculopatía, una afección causada por el daño de la retina.

Mirtha Legrand en su programa. (Foto: captura de pantalla)

“Tengo buena vista, pero tengo maculopatía. Cuando tenés cierta edad...”, destacó La Chiqui sobre su nueva afección en sus ojos.