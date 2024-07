A sus 97 años, Mirtha Legrand reveló que sufre una enfermedad y que está bajo tratamiento médico

A lo largo de los años, Mirtha Legrand se ausentó de su histórico programa en contadas veces, ya que, por suerte, cuenta con una salud muy buena. Sin embargo, el sábado en La Noche de Mirtha (El Trece), la Chiqui reveló el problema de salud que está atravesando a sus 97 años, y cuál es su tratamiento.

Durante el programa, Mirtha confesó que no estaba viendo bien el monitor, en el que la producción le iba detallando cómo seguía el programa. Entonces, comentó: “Tengo buena vista, pero se ve regular”. Sin embargo, luego reveló que tiene maculopatía, que es una enfermedad ocular de larga duración que causa visión borrosa o un punto ciego en la visión central.

“Cuando tenés cierta edad ya...”, expresó la Chiqui, y Flor Peña la interrumpió para comentar entre risas: “Pero algo tenías que tener... no puede ser, sino sos extraterrestre”. En ese momento, la conductora decidió explicar el tratamiento que se está haciendo para este problema de salud: “Me tratan los doctores Zaldivar”.

Mirtha Legrand, firme en sus pareceres. (Instagram @mirthalegrand)

Rápidamente, detalló: “Te ponen una inyección en cada ojo. Yo tengo en el izquierdo cinco inyecciones y en el derecho seis”. Luego, Peña contó que ella se va a operar con el mismo médico: “Porque yo no veo nada, tengo de todo, miopía, astigmatismo”.

Mirtha Legrand habló de cómo el trabajo la ayuda a “huir” de la depresión

Meses atrás, Mirtha Legrand habló de un tema que sorprendió a muchos: la salud mental. “Me entristece la falta de seres queridos. La falta de mi hijo, de mi hermana, de mi hermano, de mi marido. Me quedé muy sola. La soledad es terrible, pero lo supe vencer”, comenzó diciendo con la voz entrecortada.

Mirtha Legrand y su hermana Goldy, fallecida en mayo de 2020.

A su vez, confesó: “El trabajo me ayudó muchísimo. Ahora si quisiera podría no trabajar, pero lo hago porque me gusta. Me hace bien. Lo hago porque me da placer, me hace bien y porque huyo de la depresión seguramente, sin darme cuenta”.

Mirtha Legrand junto a sus nietos Juana y Nacho Viale

“A veces se me llenan los ojos de lágrimas porque yo soy una mujer grande y me pregunto: ‘Los chicos, ¿qué ven en mí?’ Si soy una bisabuela. Pero me da mucho placer poder tener contacto con la gente”, dijo maravillada por el apoyo del público. Finalmente, concluyó expresando: “Así que yo no lo hago ni por dinero ni por nada. Lo hago por mi espíritu, porque me gusta y porque me da placer”.