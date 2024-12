2024 fue uno de los mejores años para Juariu, la reconocida periodista de espectáculos de 38 años. Luego de superar un cáncer de mama, quedó embarazada a principios de julio. “Ya pasaron los tres meses, y está todo bien, encaminado. Por eso esperé, porque me daba un poco de miedito”, anunció durante el programa de Cortá por Lozano.

Tras comunicar la noticia, Vicky decidió disfrutar de su embarazo por todo lo alto junto a su pareja, por medio de viajes familiares y descansos. Es por ello que Vero Lozano sorprendió a su público con la llegada de Manuel, el primer bebé de la periodista.

Así se conoció el nacimiento del primer bebé de Juariu

“La noticia fue confirmada por la exparticipante de Bake Off Famosos durante su programa en Telefe. Allí, comenzó su espacio compartiendo la novedad: “¡Equipo completísimo porque nació Manuel, el hijo de Juariu y Gustavo! Aplausos para los papis, ¡lo que nos costó este bebé!”, expresó la conductora, emocionada por la llegada de Manuel.”

Seguidamente, la periodista habría entrado en trabajo de parto el pasado 17 de diciembre y fue trasladada al Hospital Italiano. En ese momento, Juariu les fue comunicando a sus compañeras todos los detalles, hasta el nacimiento del bebé y su peso, que fue de 2.500 kilos. “Entendíamos que nació, la felicitábamos, pero no fue hasta que hoy nos llegó un mensaje bien temprano de que fue mamá”, contó la panelista Vicky Xipolitakis sobre el proceso de parto de Juariu.

Una de las personas que también estuvo muy pendiente fue Vero Lozano, quien no dudó en escribirle constantemente a Gustavo, la pareja de la tucumana, para saber cómo estaba la futura mamá. “A las dos de la mañana del miércoles le mandé un mensaje al papá y le pregunté: ‘¿Y Gus?’. Me respondió: ‘Todo perfecto’. Pero, ¿qué significa eso? ¿Nació o no nació?”, contó Lozano con cierto humor.

Luego, la conductora del programa reveló que, aunque no sabía la hora exacta del nacimiento, el bebé, Manuel, habría llegado por cesárea. “No sabemos la hora, pero sí que fue por cesárea porque el chango no quería salir. Dijo: ‘¡Quiero un sándwich de milanesa tucumano!’”, confirmó Vero, haciendo referencia al bebé de Juariu.

Así es la primera foto de Manuel

Finalmente, a las 21:15, la periodista mostró los pequeños pies de Manuel, su bebé, lo que generó suma felicidad entre sus fanáticos. “Muchas felicitaciones, familia. Y qué nombre hermoso”, “Ay mi vida. Felicitaciones. ¡El mío tiene 6 meses! Y son tan maravillosos”, “Aaaaaa bienvenido al mundo farandulero pequeño sagitariano”, expresaron los seguidores de Juariu.