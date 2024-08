El terrible momento que padeció Juariu con 5 meses de embarazo: “Robo orquestado”

Juariu está pasando por el mejor momento de su vida. Tras superar su cáncer de mama, que fue diagnosticado en 2017, la instagramer está embarazada de su primer bebé.

“Di mi propia primicia. ¡Estoy embarazada Ke! Estoy tan emocionada con la noticia, por contarlo, por recibir tanto amor de parte de tanta gente”, destacó la influencer al revelar la noticia en Cortá por Lozano.

Ahora bien, la panelista de Cortá por Lozano está a la espera de un varón, por lo que no ha dudado en mostrar su día a día en el embarazo. Sin embargo, entre las experiencias que ha compartido se encontró un terrible suceso que padeció en Palermo.

“Les tengo un storytime”, expresó la influencer previo a comenzar su relato en sus redes sociales.

Qué le pasó a Juariu en Palermo

De acuerdo con la influencer, tuvo un robo orquestado desde su coche. El hecho ocurrió en La Rural, Palermo, cuando un hombre tocó uno de los vidrios para hacerle unas señas. “Ayer a la mañana, a las 9.15 hs, iba con el auto al streaming que está cerquita de La Rural, pleno Palermo, lleno de gente. Iba circulando con las balizas, manejando despacito porque estaba buscando estacionamiento y escucho un golpe. Miro por el espejo y veo a un señor haciendo señas”, destacó Vicky.

Seguidamente, al detener el coche, se bajó para saber qué había sucedido. Fue ahí cuando vio a otro delincuente revisando su bolso. “Yo bajo y quiero poner la alarma del auto, pero no me deja, me marcaba que había una puerta abierta. Ahí doy la vuelta y veo a otro chorro, metido dentro de mi auto, sacándome la cartera”, relató Braier.

Cuando se dio cuenta de que la estaban robando, comenzó a gritar con suma fuerza. Eso hizo que el hombre salió del coche y se fue corriendo. Al irse, pudo recuperar sus cosas a excepción de su celular.

“El celular no alcancé a retenerlo”, destacó la influencer con cierto desgano por lo sucedido.

Finalmente, Juariu le recomendó a sus seguidores que no se bajaran del auto cuando pasaran ese tipo de cosas. Esto, debido a que podría tratarse de un robo orquestado.

“Lo cuento para que no se bajen. Evidentemente, el de la esquina estaba en combinación. Yo sinceramente nunca me imaginé que era un robo orquestado, realmente bajé porque me preocupé pensando que le había hecho daño al señor”, cerró la influencer.