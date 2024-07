Tras superar un cáncer, Juariu anunció su embarazo: el emotivo momento.

Durante el programa de Cortá por Lozano (Telefe) de este lunes, Victoria “Juariu” Braier (37) sorprendió a todos al anunciar su embarazo. La panelista del programa, conducido por Verónica Lozano, compartió la feliz noticia de una manera especial y emotiva, causando gran alegría entre sus compañeros.

Juariu, quien ganó popularidad como participante de MasterChef Celebrity y es conocida por su habilidad para descubrir datos y rumores en redes sociales, decidió revelar su embarazo a través de un enigmático, su estilo característico. Al final del juego, confesó que era ella quien esperaba un bebé, provocando una explosión de euforia y abrazos por parte de sus colegas.

“Ya pasaron los tres meses, y está todo bien, encaminado. Por eso esperé, porque me daba un poco de miedito”, comentó la tucumana, visiblemente emocionada. “Estoy de 14 semanas”, añadió, explicando que había esperado hasta superar el primer trimestre para compartir la noticia.

Juariu contó cómo tomó la decisión de ser mamá

Juariu también habló sobre el proceso que la llevó a este momento tan especial. “Venía haciendo un tratamiento, todos los chequeos... Yo tengo congelados óvulos y decidimos intentar. Y la primera vez, quedé. Fue un shock. Una bendición”, relató. Superar un cáncer de mama fue uno de los desafíos más grandes en su vida, y ahora celebra la alegría de un embarazo que llegó más fácilmente de lo que esperaba.

Juariu reflexionó sobre el Cáncer de Mama a cinco años de haberlo superado (Captura de pantalla)

“Fue raro, no me lo imaginaba. Pensé que iba a costar más... Venía con un montón de atraso y bueno, me hice un Evatest. No era tan claro el positivo, pero bueno...”, explicó sobre el momento en que se enteró de la noticia. Después de varios estudios y con ciertos temores, finalmente recibió la confirmación de que todo estaba bien y ahora se encuentra disfrutando de esta nueva etapa.

La emoción de los compañeros de Juariu al conocer la noticia de su embarazo

Aunque Juariu y su pareja, Gustavo, ya conocen el sexo del bebé, decidieron mantenerlo en secreto por ahora. “Sabía que no se lo iban a imaginar”, dijo la ibfluencer refiriéndose a la sorpresa que causó entre sus compañeros de programa, como Verónica Lozano, Costa, Vicky Xipolitakis, Sol Pérez, Paola Juárez y Mauro Szeta. Incluso Juliana “Furia” Scaglione, quien estaba como invitada en el programa, la felicitó efusivamente: “Felicitaciones... es la estrella de tu vida”.

La emoción de sus compañeras. Foto: Instagram

“¡Te amamos Juariu! ¡Felicidades!”, expresó Verónica Lozano, sumándose al coro de felicitaciones y buenos deseos para la futura mamá. Este anuncio no solo marcó un momento de alegría en el programa, sino también un testimonio de esperanza y superación para Juariu, que ahora espera con ansias la llegada de su bebé.