La llamativa confesión de Juariu sobre su higiene personal

Vicky Braier más conocida por todos como “Juariu” es una de las influencers del momento que logró saltar a la fama por investigar y conocer todos los secretos detrás de las redes sociales de las figuras públicas.

La famosa está como panelista en el programa “Cortá por Lozano”, desde allí debate y opina sobre distintas temáticas de actualidad y de los famosos. Además, tiene una gran comunidad de seguidores que siempre esperan que cuente alguna noticia o de su opinión sobre las figuras públicas de la farándula nacional.

Sin embargo, en las últimas horas, la famosa abrió debate en las redes sociales al comentar una intimidad y parte de su rutina de limpieza. Juariu reveló cuántas veces se baña por semana y la respuesta dejó en shock a sus compañeros.

El sincericidio de Juariu sobre cuántas veces se baña a la semana

Al hablar sobre el tema de la higiene personal, la influencer reveló: “Me baño los lunes, miércoles y viernes. Lo hago de noche para irme a dormir limpia”.

Ante la sorpresa de sus compañeros del programa, Juariu detalló: “Sábado y domingo, depende. Si puedo zafar el viernes y sé que tengo fútbol, me baño el sábado”.

Juariu reveló un detalle de su higiene personal y generó debate Foto: Instagram/juariu

Luego comentó que su marido, en cambio, se baña todos los días y añadió: “Mi marido se lava dos veces por día. No le gusta no bañarse, es como obsesivo. Alguna vez me ha dicho ‘¿no vas a bañarte hoy?’ y yo le digo ‘hoy es martes, ¿cómo me voy a bañar hoy?’”.

Su respuesta dejó atónitos a sus compañeros que quisieron saber si se cambiaba la ropa interior todos los días, a lo que la famosa respondió: “Sí porque no soy tan sucia”.

Por último, resaltó: “A los que se bañan todos los días les digo que piensen en el medio ambiente y no hace bien al pelo. Está sobrevalorado bañarse todos los días”.