La dura opinión de Yanina Latorre y Juariu sobre Pochi de Gossipeame: “Panelista berreta”

Yanina Latorre es una de las famosas más polémicas de los medios de comunicación debido a su fuerte personalidad y a que no tiene problema en decir lo qué piensa de otros famosos o temáticas actuales.

La famosa tuvo una fuerte crítica mientras estaba al aire del programa de streaming en el que trabaja su hija Lola Latorre, y del que también forma parte Juariu, conocida por ser experta en las redes sociales de los famosos.

Tanto Yanina como Juariu charlaron del trabajo que realiza la experta en redes para conocer la información de las figuras públicas y eso llevó a que compararan con otras personas que hacen un trabajo similar, pero que según ellas no está verificada la información.

“Hay panelistas berretas que te afanan...”, comentó Yanina Latorre. A lo que Juariu agregó: “O que me copian como Gossipeame o Estefi Berardi”.

“La de Gossipeame lo que subió el otro día de Lolita, una berretada, como por una foto en Buquebus llegás a la conclusión de que se estaban peleando y de que Lola le decía a él que era un quedado”, expresó Yanina en referencia a la información que publicó hace unos días Pochi de Gossipeame en la que afirmaba que Lola y su novio estaban discutiendo mientras viajaban en Buquebus.

“Lo que pasa que trabajan con eso del qué me dijeron y eso es incomprobable, porque no sabes si eso pasó o no”, añadió Juariu a la crítica de Yanina Latorre.

El descargo de Pochi de Gossipeame a los dichos de Yanina Latorre y Juariu

Pochi o Marcia quien está detrás del perfil de Instagram “Gossipeame” dejó un fuerte descargo luego de los comentarios de sus colegas. “Juariu de vos no me copio, me deben mandar lo mismo que te mandan a vos las seguidoras, todo lo que conté fue con pruebas: Jujuy, Wanda, Maxi de GH, tu sello es tuyo. Con Lola hablé por privado y puede ser mi hija, jamás le diría nada, lo de ella me lo contó un amigo que estaba atrás de ellos”, expresó la comunicadora.

El descargo de Pochi de Gossipeame Foto: instagram/

“Yo no trabajo con un me dijeron cuando Ángel me sentó en LAM tenía pruebas de todo... Y me quedo con qué Yanina dijo que era la N1 de redes y compartí mucha misma info con ella”, comentó en referencia a el día que fue invitada a LAM para ser panelista.

Pochi de Gossipeame le respondió a Yanina Latorre y Juariu Foto: instagram/gossiepe

Luego apuntó contra Juariu: “Yo me rodeo de gente, mi entorno que siempre me hace llegar info. Lo de los likes, coincidencia de fondos es tu sello y me parece genial porque es otra forma de llegar al chisme. Amo igual ese amor propio de pensar que te copio”.

Más tarde con ironía comentó: “Ah y acá la chimentera de redes hizo explotar lo de Insaurralde. Ahora voy por mi amor propio”.