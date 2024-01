Wanda Nara confesó que elegiría a María Becerra como amante: “Nos hablamos mucho”

Wanda Nara es una de las famosas más polémicas del mundo del espectáculo argentino y si bien lleva su vida en el exterior, siempre es noticia en los medios nacionales. Tras coronarse como la ganadora del Bailando italiano, la mayor de las hermanas Nara está tomándose un descanso y preparándose para un nuevo proyecto laboral.

Esta vez, Wanda dio de qué hablar tras una entrevista en Rumis, el programa de streaming que conduce su hermana Zaira. Allí, la empresaria argentina se sometió a un picante cuestionario por parte de Juariu, una de las stalkers de los famosos, y sorprendió a todos con sus respuestas.

Wanda estuvo en una entrevista en Rumis. Foto: Captura

Wanda Nara hizo la entrevista a través de una videollamada por celular mientras tomaba mate junto a Mauro Icardi. A pesar de no estar en el estudio, Nara no pudo esquivar las preguntas de la periodista de espectáculos que quiso obtener una respuesta subido de tono por parte de la famosa.

Wanda y Zaira en "Rumis". (Fuente: captura de pantalla)

Wanda Nara aseguró que podría tener un encuentro sexual con María Becerra

“Te quiero hacer una pregunta muy seria”, comenzó advirtiendo Juariu. “Tenés que elegir una mujer del espectáculo para tener sexo. Alguien que te parece linda, que tendrías sexo con esa mina del espectáculo, ¿con quién tendrías una noche de amor?”, preguntó incisiva la periodista.

“Mirá que Pampita la contestó”, sostuvo Juariu en busca de una respuesta picante. “Pampita la contestó y me parece que matcheó”, reconoció Wanda luego de que la modelo haya elegido a Lali Espósito quien aceptó tener una noche de pasión con ella. “No soy tan abierta chicos”, dijo Nara mientras pensaba.

“¿Sabés quién puede ser? Que me gusta la onda. Es como que siento que somos parecidas”, comenzó diciendo Wanda. “Pero no me imagino teniendo sexo con ella”, advirtió mientras se reía. “Me caliento con la personalidad y me gusta mucho cómo habla, cómo es”, aseguró la famosa.

Wanda junto a María. Foto: Instagram

“Nos hablamos, de hecho, mucho por privado, con María Becerra”, confesó sin tapujos Nara. La empresaria sorprendió a todos con su respuesta quieren quedaron boquiabiertos al escuchar la elección.