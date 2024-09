“Volvió a ser desagradable”, el durísimo comentario de Flor Peña tras el escándalo con Alberto Fernández

Florencia Peña, una de las figuras más reconocidas de la televisión argentina, volvió a estar en el centro de la polémica tras los rumores sobre su relación con el ex presidente Alberto Fernández. En los últimos días, la actriz rompió el silencio y aclaró los malentendidos que circularon acerca de su vínculo con el mandatario, calificando la situación como “desagradable”.

El rumor sobre una supuesta relación entre Peña y Fernández comenzó a cobrar fuerza durante la pandemia, cuando se conoció que la actriz visitó la Quinta de Olivos en varias ocasiones. Esto generó una ola de especulaciones, alimentadas por medios y redes sociales, que Peña decidió confrontar de manera pública para poner fin a las suposiciones.

Flor Peña fue vinculada con Alberto Fernández en reiteradas ocasiones.

Qué dijo Flor Peña sobre su vínculo con el expresidente Alberto Fernández

La actriz se refirió directamente a los rumores que la vinculaban sentimentalmente con Alberto Fernández, desmintiendo categóricamente cualquier tipo de relación amorosa. “Tuve que salir a aclararlo rápidamente porque empecé a sentir que incluso periodistas serios se estaban haciendo eco de eso”, comentó Peña.

Florencia Peña quebró en llanto al hablar sobre los rumores infundados en su contra.

Flor también habló sobre lo difícil que fue para ella lidiar con estas especulaciones. “Volvió a ser desagradable”, señaló, recordando que ya había pasado por una situación similar tres años atrás. Además, dejó en claro que no tenía nada que ocultar: “Salí a marcar la cancha y a desmentirlo”. Con estas declaraciones, la actriz buscó cerrar de una vez por todas este capítulo que la puso en el ojo de la tormenta mediática.

Flor Peña habló sobre su vuelta como conductora

Pero los rumores no son el único tema con el que Peña tuvo que lidiar recientemente. La actriz también enfrentó críticas por su rol como conductora del Cantando 2024 (América TV), un programa que aún no alcanza el rating esperado. Sin embargo, Flor no se deja abatir y asegura que las plataformas digitales han cambiado las reglas del juego.

El certamen de América no tuvo el mejor regreso.

“Hay que dedicarse a hacer un buen programa, y el rating vendrá. Hoy las redes y YouTube también juegan un papel importante”, declaró. Con casi tres décadas de carrera, Peña ve cada desafío como una oportunidad de crecimiento personal y profesional. “Siempre elijo sintiendo que en ese lugar tengo algo para aportar”, afirmó.