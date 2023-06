Viviana Canosa opinó sin filtro sobre L-Gante: “Lo usaron políticamente”.

Viviana Canosa se pronuncia sobre la detención de L-Gante en una entrevista con Socios del Espectáculo. El reconocido cantante de cumbia 420 se encuentra actualmente bajo arresto debido a una denuncia por “privación ilegítima de la libertad” presentada por un vecino, quien asegura haber sido secuestrado en su automóvil y amenazado con un arma de fuego.

Sin titubear, Viviana Canosa expresó su contundente opinión: “Con L-Gante es una apología total”, especialmente luego de que L-Gante asegurara a través de mensajes escritos de puño y letra en un cuaderno, que luego su equipo se encargó de difundir mediante sus redes sociales. que se siente “como un preso político”.

“Me siento un preso político mediático”, el desesperado pedido de L-Gante a su abogado Foto: Instagram

Durante la conversación, Canosa hizo referencia a los numerosos tatuajes de armas que el cantante lleva en su cuerpo, las letras “fuertísimas” de sus canciones, el tema del consumo de drogas y los videos con presuntos “sicarios” de Rosario, entre otros detalles. “Cuando empecé a escuchar las letras, dije: esto es demasiado”, añadió.

Viviana Canosa opinó sobre L-Gante y su detención.

La periodista enfatizó que no se trata de un asunto personal contra L-Gante, sino que también considera que su caso ha sido utilizado con fines políticos. “Lo usaron políticamente”, expresó Viviana haciendo referencia a temas como los dichos sobre la notebook del Gobierno.

Al ser consultada sobre Maxi el Brother, representante del cantante, Viviana Canosa respondió irónicamente: “Hablemos de Soledad Pastorutti, la Negra Sosa, qué caras... me estás diciendo. El brother...”.

Canosa concluyó la entrevista afirmando: “Cada uno tiene su historia, pero me parece que es una apología”. Sus declaraciones han generado controversia mientras se espera conocer si el cantante de cumbia 420 será puesto en libertad en los próximos días.

Viviana Canosa se puso del lado de More Rial

Otro de los temas que por estos días ha dado mucho de qué hablar es el conflicto entre More y Jorge Rial. “Es durísimo el tema. Me parece muy triste. Yo laburé nada más que un año y pico en Intrusos, y recuerdo que esa fue la época que Jorge adoptó a Morena y también a Rocío”, señaló Canosa en Socios del espectáculo.

Viviana Canosa compartió un año en Intrusos con Jorge Rial.

“El recuerdo que tengo es de un papá que amaba a sus hijas, pero las amaba totalmente. Sobre todo lo que pasó después, yo ya no estaba ahí. El otro día me escribí con Luis Ventura que estaba con Morena y me mandaron un beso los dos”, recordó.

“Sacándolo a Rial de esto, aunque es uno de los protagonistas, me da mucha pena la vida que Morena cuenta que tuvo. La verdad es que hay que ponerse en los zapatos de Morena. Me parece que cada uno puede pensar lo que quiera de ella, pero la verdad, lo que está contando es un montón. Cómo la fajaban... me da pena”, se lamentó Viviana.