La vicepresidenta Cristina Kirchner trató al trapero L-Gante como un ejemplo de progreso durante un acto que repartió tablets del Gobierno en Lomas de Zamora. “Con la notebook de Conectar Igualdad y un microfonito de mil pesos, hizo un tema que hoy tiene 176 millones de reproducciones en YouTube”, dijo.

En diálogo con A24, el músico de 21 años, llamado Elian Angel Valenzuela, contó cómo fue el proceso de grabación de su primer éxito. En la entrevista, contradijo los dichos de la ex presidenta.

“La notebook del Gobierno no la tuve en la escuela, la cambié por un celular o vendí el celular para conseguirla, no recuerdo bien. Pero fue así cómo la conseguí”, contó.

Y agregó: “No me siento usado porque ella habló del logro que yo tuve con los pocos recursos que tenía. Pero lo que quiero corregir es que la compu que me dieron a mi es porque la persona que me la dio no le dio uso”.

L-Gante dialogó con Viviana Canosa en A24.

Además, L-Gante explicó que no conoce a Cristina personalmente. “Me causó un gran impacto esto de estar como ejemplo o referente. No quiero transmitir malos mensajes, yo cuento mi realidad, no es para imitarla. En los momentos malos la pasé mal y en los buenos, bien”, afirmó.

“Yo de chico no podía ir a la escuela todos los días, en los barrios pasa eso”, añadió sobre su difícil infancia.

La entrevista con Feinmann

Luego de hablar con América24, el trapero dialogó con Eduardo Feinmann en La Nación+. El periodista había formado parte de un video viral en el que se lo mostraba leyendo las canciones del cantante en su programa.

“‘La mente ca’ vez más loca, enrolándome un churro mixto’. ¿Te va gustando?”, leyó Feinmann, citando parte de la letra de la canción “RKT”. “Qué interesante, eh. Este es el rap que le gusta a Cristina Kirchner”, agregó indignado.

L-Gante confesó que muchas personas le recomendaron que no hable con el conductor. “No sé por qué, pero re piola, la mejor con usted”, le dijo, e hizo reír al periodista.

“La netbook, como abandone la escuela porque tenía complicaciones y preferí trabajar a temprana edad, la obtuve de mi parte. No sé si la cambie por mi celular o vendí el celular y la compré”, recalcó. “Fake news de Cristina”, respondió Feinmann.

“Sirve igual. Lo logré con lo que ella brindó, ¿no? Desde mi punto de vista no está tan errado. Sirve muy bien tener un ordenador inteligente”, le dijo L-Gante, y le preguntó al periodista qué canción había escuchado.

L-Gante se sinceró con Eduardo Feimann.

“Puse tu hit, donde salís revoleando un arma, y hablar del charuto. ¿Cómo le decís vos? Churro”, contestó, a lo que el trapero siguió: “Churro mixto. Veo que muchos en este momento estaban analizando esa letra, de la canción que me dio a conocer a mi”.

“Yo lo hice”, lo interrumpió Feinmann. ”Yo te digo que a temprana edad probé bastantes drogas, hoy en día deje todo”, agregó L-Gante.

“Ves, eso te lo aplaudo. Si dejaste las droga te lo aplaudo”, celebró el periodista de LN+. “Sólo fumo marihuana”, aclaró el músico y Feinmann agregó: “Eso no está... ¿Es necesario?”.

“Y yo lo uso como para relajar el estrés, bajar el estrés, nunca me hizo hacer cosas en contra mi de voluntad. Creo que usted está un poco en contra así que pasamos ese tema”, contestó, provocando la risa del conductor.

El elogio de Cristina

La vicepresidenta habló del programa Conectar Igualdad en un discurso este jueves. “Nosotros entregamos 5.400.000 computadoras”, recordó sobre su presidencia.

Luego de entregar tablets a los estudiantes que subieron al escenario dijo: “Cuanto más universales son los derechos, más se desarrolla una sociedad”.

Cristina Fernández entregó tablets en Lomas de Zamora

“Si todos los pibes tienen computadoras es posible que muchos puedan formar empresas relacionadas con las nuevas tecnologías o también descubran sus cualidades artísticas”, agregó, antes de elogiar al trapero a quien se refirió como “Elegant”.

“Leí en un medio extranjero una entrevista con Elegant (L-Gante), Elegant se llama, creo ¿no? un rapero. Hizo con Conectar Igualdad y un microfonito de mil pesos, un tema que hoy tiene 176 millones de reproducciones en YouTube”, expresó Cristina.

Y continuó: “Y bueno si van a escuchar a Elegant (sic) o a Trueno que también creo que hizo una canción con una computadora”.