L-Gante le respondió una historia de Instagram a Big Apple en la que le confirmó que se viene un tema entre los dos. De esta manera, se confirma lo que el streamer cordobés anticipó en una entrevista.

//Mirá también: Atrevido tour 2021: Trueno se presenta en España

“¿Qué dicen? ¿Sale, no sale?”, preguntó Big Apple ante un comentario de un seguidor, quien escribió: “Manzana ft. L-Gante lo único que pido, la van a romper, te quiero Manzana y te re banco amigo”.

Tras leer el posteo, el cantante de cumbia respondió, dando a entender que se viene una nueva colaboración: “De una papaaaa”.

De esta manera, se termina confirmando lo que había deslizado el streamer cordobés en una entrevista en el canal de Ezzequiel, donde habló sobre la posibilidad de sacar un nuevo tema con el exponente de la cumbia 420.

//Mirá también: Lo mejor de María Becerra con Jey Mammon y en “Podemos Hablar”

“Es posible una colaboración con L-Gante. Con ‘Que a pasao’ sonó muchísimo más, es lo que la gente espera en un nuevo tema. Mi idea es hacer una colaboración, él me habló y me tiró la buena, me bancó. Ojo para la gente, la posibilidad está”, había manifestado Big Apple.