Frijo anunció este martes que deja la música para siempre y lo hizo a través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde detalló las razones de su decisión.

La decisión de Frijo llamó la atención y tomó de sorpresa a la escena, debido a que hace tan solo 14 horas lanzó “Turrosmanticos”, su nuevo tema con L-Gante, y además tiene programado un recital el 20 de agosto en el Teatro Broadway.

Con respecto a los argumentos que brindo, el cantante de trap explicó que puede vivir “feliz igual” y que ya no quiere “medirse con nadie”.

“Dejo la música , creo que lo importante es ser feliz todo tiene su lado bueno y malo, quiero pensar en mi y no tirarme abajo o decepcionarme, hace años que dedique todo por eso, es tiempo de que vuelva Emanuel a ser feliz sin preocuparme ni medirme con nadie ni pensar en ser el mejor o en qué imagen dar”, comenzó Frijo, quien publicó una imagen de su nuevo tema junto a L-Gante.

Frijo lanzó "Turrosmanticos" junto a L-Gante". (Instagram)

Y continuó: “Mi vida la puedo vivir feliz igual y tengo la posibilidad de gracias a tanto esfuerzo viajar por el mundo, encontrarme pero esta industria no la tolero más. Amo la música y amo a mi público pero no el detrás de escena. Lo que importa es como sos como persona realmente y yo quiero ser feliz y una persona buena”.

Por último, destacó el reciente trabajo con el exponente de la cumbia 420 y remató: “Hace meses vengo dando lo mejor y guardando mas y más y la verdad que me la baja saber que los temas no explotan porque me bajan el dedo, sabemos bien de lo que hablamos . Agradezco el amor de todos pero no puedo permitirme por amor a mi arte y el arte de mi equipo de trabajo no llegar a lo que se merece por actitudes y acciones de terceros. No estoy deprimido ni voy a hacer una locura solo que lo lograron los que querían que me rinda . Gracias por tantos años”.