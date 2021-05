Frijo se presentará el próximo 20 de agosto en el Teatro Broadway con un show en vivo, con un espectáculo que cumple con todos los protocolos que exige la pandemia.

El espectáculo de Frijo será a las 20 horas y aún se desconoce si habrá algún artista de trap u otro género invitado. El valor de las entradas arranca desde los 1.500 pesos y se pueden conseguir en la boletería del Teatro Broadway o en el sitio online de Haus Ticket.

De esta manera, Frijo vuelve a los escenarios para conectar nuevamente con su público y tras superar su problema con las adicciones.

No obstante, en una entrevista que brindo para el canal de YouTube de Ezzequiel, el artista de trap reconoció que tuvo una recaída por la muerte de su abuela. Asimismo, recorrió los lugares más oscuros por los que tuvo que pasar, lo que lo llevó a querer quitarse la vida “más de siete veces”.

“Me quise quitar la vida más de siete veces. Tuve una infancia complicada, me abusaron de chico. Apagué Twitch porque hay veces que daba una imagen que no me gustaba”, había contado Frijo.

También se había referido a la relación y a la historia que comparte con tres grandes del género urbano: Duki, Paulo Londra y Bizarrap.

“Le agradezco a Biza por la mano que me dio; Paulo grabó conmigo antes que nadie. Y a Duki lo amo, siempre va a ser mi hermano, tengo un montón de anécdotas con él y siempre me preguntan por el vínculo, sólo tomamos caminos distintos”, explicó el trapero.