C.R.O informó en sus redes sociales que este viernes saldrá su nueva canción “Get money” con la colaboración de Snow Tha Product, quien viene de ser furor por su performance en la session 39 de Bizarrap.

//Mirá también: Khea confirmó que María Becerra estará en su nuevo tema “Te necesito”

En el adelanto del videoclip que compartió C.R.O, se puede ver a niños andando en bicicleta por la calle y luego aparecen las tomas del trapero argentino y de Snow Tha Product con una iluminación en rojo.

“Get money” se estrenará este viernes y será el segundo tema que Snow Tha Product lanza junto a un artista argentino, teniendo en cuenta su session con Bizarrap.

//Mirá también: Ecko compartió un adelanto de su nuevo material

El anuncio tuvo repercusión en las redes sociales y, de hecho, varios artistas del género reaccionaron a la colaboración. Duki comentó “UFF PALO MUNDIAL” en la publicación de C.R.O, mientras que Bzrp hizo lo propio: “Clarooo”.

La session #39 superó las 40 millones de vistas

La BZRP Music Sessions junto a Snow Tha Product continúa en ascenso y ya superó las 40 millones de vistas en YouTube para convertirse en una de las bombas de este año.

A través de su cuenta de Instagram, Bizarrap compartió la noticia en una historia con el número “40″ en referencia a las reproducciones y con un emoji de su cara.

Por su parte, Snow Tha Product también se hizo eco de la cifra a la que llegaron y se animó a ir por más. “In one week! Let’s go to 100 mil (En una semana! Vamos por 100 millones)”, escribió la rapera.