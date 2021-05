La session 39 de Bizarrap junto a Snow Tha Product continúa en ascenso y ya superó las 40 millones de vistas en YouTube para convertirse en una de las bombas de este año.

A través de su cuenta de Instagram, Bizarrap compartió la noticia en una historia con el número “40″ en referencia a las reproducciones y con un emoji de su cara.

Por su parte, Snow Tha Product también se hizo eco de la cifra a la que llegaron y se animó a ir por más. “In one week! Let’s go to 100 mil (En una semana! Vamos por 100 millones)”, escribió la rapera.

Con respecto a la session #39 que lanzó Bizarrap, el material ganó una gran popularidad a minutos de su lanzamiento. De hecho, en apenas un día superó las cinco millones de vistas en YouTube, lo que demuestra que el público tuvo una buena recepción de la colaboración de la artista estadounidense.

Snow Tha Product -de familia mexicana- se destacó con sus rimas al mezclar pop y rap en un material que tiene todos los condimentos. A los 40 segundos, empieza a rapear con un gran flow, mientras que al final tiene un ritmo electrónico digno de boliche.

Quien es Snow Tha Product

Claudia Feliciano, conocida como Snow Tha Product, es una rapera bilingüe nacida en San José y criada en San Diego, Estados Unidos. Estuvo varios años como una artista under, hasta que pudo realizar lanzamiento con artistas como Tech N9ne y Ty Dolla $ign.

En 2013, comenzó a publicar sencillos como “Play”, “Doing Fine” y “Hola”, que alternaban entre material orientado al pop a pistas más agresivas.

En 2016, lanzó un EP llamado “Half Way There ..., Pt. 1” y contribuyó a The Hamilton Mixtape, uniéndose a los raperos K’naan, Riz MC y Residente en la canción “Immigrants (We Get the Job Done)”. Al año siguiente, el video musical de la canción ganó el premio MTV Video Music.

En tanto, en 2017 incluyó el himno de ruptura que se volvió viral “Waste of Time” y “Nuestra Canción, Pt. 2 (con Arcangel)”. Al año siguiente, la cantante estadounidense continuó lanzando sencillos colaborando con importantes artistas como O.T. Genasis, Alemán y DRAM.