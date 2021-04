Bizarrap presentó este miércoles su sesión 39 junto a Snow Tha Product y se convirtió rápidamente en tendencia: superó en menos de un día las cuatro millones de vistas en YouTube.

El reconocido productor Bizarrap se mostró junto a Snow Tha Product, en lo que fue su primera colaboración bilingüe. La rapera estadounidense de familia mexicana se destacó con sus rimas al mezclar por y rap.

Antes de la sesión, ya había mucha expectativa por la sesión 39 de Bizarrap, ya que se esperaba algo distinto y lo terminó siendo. Además, el adelanto cinematográfico del material incrementó las ganas de ver la colaboración de Snow Tha Product, quien toma el control en la cabeza de Bzrp para hacer el volumen que se estrenó este miércoles.

En esta Bizarrap Music Session, se puede ver desde los 40 segundos una explosión de rap que va creciendo a medida que corren los minutos y que termina con un ritmo digno de boliche de electrónica, aunque sin perder la esencia de lo urbano.

Quien es Snow Tha Product

Claudia Feliciano, conocida como Snow Tha Product, es una rapera bilingüe nacida en San José y criada en San Diego, Estados Unidos. Estuvo varios años como una artista under, hasta que pudo realizar lanzamiento con artistas como Tech N9ne y Ty Dolla $ign.

En 2013, comenzó a publicar sencillos como “Play”, “Doing Fine” y “Hola”, que alternaban entre material orientado al pop a pistas más agresivas.

En 2016, lanzó un EP llamado “Half Way There ..., Pt. 1” y contribuyó a The Hamilton Mixtape, uniéndose a los raperos K’naan, Riz MC y Residente en la canción “Immigrants (We Get the Job Done)”. Al año siguiente, el video musical de la canción ganó el premio MTV Video Music.

En tanto, en 2017 incluyó el himno de ruptura que se volvió viral “Waste of Time” y “Nuestra Canción, Pt. 2 (con Arcangel)”. Al año siguiente, la cantante estadounidense continuó lanzando sencillos colaborando con importantes artistas como O.T. Genasis, Alemán y DRAM.