“Encontré la luz y me agarré a eso”. Esa fue la frase que utilizó Frijo para explicar el resurgimiento en su carrera, luego de amagar con dejar la música a fines de junio del año pasado. Es que desde entonces, como si fuese el Ave Fénix, pasó de estar fuera de la escena a lanzar un nuevo álbum, firmar con un sello discográfico y anunciar un show en el Teatro Vorterix.

En una entrevista con Vía Urbano, Frijo no solo se refirió a su presente artístico sino que también a su vuelta a las competencias de freestyle y hasta habló de Paulo Londra.

“Fueron pasando las cosas lindas, después de mucho esfuerzo y ganas. Encontré la luz y me agarre a eso. Había cerrado un montón de posibilidades y temas que grabé no salieron por los problemas que tenía, me reprocho muchas cosas pero está bueno entender cuando te equivocas”, dijo el cantante de trap, en referencia a sus problemas con las adicciones.

Y agregó: “Siempre busqué un lugar en la escena más que ganármelo, todo pasa por algo, tanto las cosas buenas como las malas”.

Sobre su reciente álbum homónimo “Frijo”, explicó que fue “muy difícil” encarar el proyecto del disco, ya que “fueron muchas noches de estudio y de intentar hacer una canción después de un bloqueo artístico de casi un año”. En ese sentido, aseguró que fue teniendo “más motivación” a medida que salían los temas y que hoy se siente “súper feliz” por el logro.

Uno de los temas sobresaliente del álbum es “3 likes” junto a Neo Pistea y Theo, y Frijo contó cómo logró ese junte: “Coincidí en Uruguay el año pasado en una serie de Amazon con Neo, estuvimos conviviendo y se sumo; después le conté la idea a Theo y también se prendió”.

Con respecto a su show en el Teatro Vorterix el próximo 23 de julio, dio detalles de su preparación para llegar de la mejor manera a la presentación: “Estoy hace tres meses teniendo tres ensayos de tres horas semanales; aparte voy a canto y al gimnasio, estoy con un montón de cosas”.

Su colaboración con Paulo Londra y el regreso al freestyle

Otro de los temas que retumbó en el género urbano fue la vuelta de artista de la escena como Tiago PZK, Dani Ribba, Ecko y Midel. Frijo fue otro de los que regresó a la plaza en la competencia DEM Battles que se llevó a cabo en Parque Centenario. “Fue súper lindo, me divertí que fue el fin de la compe, fue nostálgico también encontrarme con gente que no veía hace tiempo”.

Asimismo, Frijo recordó su primera experiencia en las batallas de freestyle de El Bunker Free en la Plaza Arenales, por donde pasaron artistas como Dakillah, Iacho, Taty Santa Ana y Cresx, entre otros.

“Esa compe la hicieron unos amigos míos, pasaron muchos talentos por ahí. Creo que no llega a ser cuna de oro porque no tuvo la magnitud de El Quinto Escalón, pasaron de los más grandes de Argentina por ahí. Mi experiencia con la plaza fue distinta porque yo vivía en la Plaza Arenales”, explicó.

Por otra parte, al mencionar a Paulo Londra, Frixen recuerda ser el primer artista en colaborar con el cantante cordobés, que regresó a la música tras su conflicto legal con Big Ligas. “Siempre supe que Paulo iba a ser una bestia, miles de veces le dije que iba a grabar con grandes”, señaló, en referencia a “Está bien”, que se estrenó en septiembre de 2017.