María Becerra estuvo presente en “Los Mammones” y en “Podemos Hablar”, y habló no sólo de su música sino también de cuestiones personales: su infancia, el bullying, sus comienzos con Rusherking y su carrera en YouTube.

En primer lugar, María Becerra dejó en claro al referirse a la música que su sueño es “tocar en vivo”. Es que pese a ser la artista más escuchada de la Argentina, aún no pudo realizar presentaciones por la pandemia de coronavirus.

Por su parte, la cantante argentina contó que YouTube fue la plataforma que le “abrió las puertas” para ser lo que es. “Luego se me cruzaron las personas indicadas y las oportunidades”, reconoció.

En ese sentido, agregó que fue a “muchos castings” y que no tenía suerte en ninguno de ellos, hasta que decidió tomas las riendas de su carrera sin depender de terceros: “Yo misma empecé subiendo covers de todo en Facebook y comencé a acumular mi público. Un día subí un monólogo y explotó, al día siguiente tenía un millón de visitas”.

Nuevo tema con Tini y récord

En el programa de Jey Mammon, le mostraron un video en el que Tini empezó una anécdota para que luego la propia María Becerra la terminara. “Una noche fuimos a su casa, le iba a mandar “Animal” con Cazzuy le mandé otro tema por error; me dijo ‘que temón que me mandaste, me quiero sumar’ y por ahó lo sacamos pronto”, adelantó.

Justamente, junto a Tini lograron superar las 100 millones de reproducciones con su tema “Miénteme”, siendo la primera vez que una colaboración de dos artistas argentinas alcanza esa cifra.

En tanto, reconoció que esta escuchando mucha bachata y reveló que tiene “muchas ganas” de hacer una canción de ese estilo.

Los comienzos con Rusherking

El novio de María Becerra, Rusherking, dejó picando una anécdota relacionada al día en el que se conocieron en un campamento de música, donde a la cantante argentina le cortaron el rostro”.

“Era súper tímida, estaba todo el tiempo con la capucha y no me relacionaba con nadie. El último día hicieron una fiesta y lo venía viendo a él todos los días”, comenzó.

María Becerra y Rusherking en el remix de "Además de mí". Captura | "Además de mi remix"

“Me decidí, lo encare, le toqué el hombro y le dije ‘disculpame, la verdad que me encanta tu acento cordobés’ y él me contesto ‘sí pero yo soy santiagueño’ y se dio vuelta”, remató entre risas.

Bullying y abuso

La cantante argentina también hizo referencia a la dura adolescencia que vivió, especialmente en 2012, cuando ingresó a una escuela técnica al indicar que fue “el peor año” de su vida.

“Entré a colegio y antes era normal que entraras a un boliche o en el colegio y que te tocaran el culo o te manosearan. Y yo iba a la oficina y me mandaban a mí a la psicopedagoga... Ahí nació mi obsesión con usar ropa holgada. Y es el día de hoy que no uso vestidos ni shorts ni polleras”, afirmó.

Y agregó: “Me golpeaban porque era la única mujer y me tomaban de punto, pero también aprovechaban y me manoseaban. Y yo no le decía nada a mi mamá, porque me hacían creer que era mi culpa. He llegado moretoneada y con el labio cortado porque me pegaban feo. Y yo nunca decía nada, hasta que llegó un día en el que cinco compañeros que me pegaban siempre me llevaron al baño y me tenían uno de cada mano, me tuvieron las piernas y me empezaron a querer sacar la ropa. Intentaron abusar de mí. Y ahí pasó una preceptora y yo estaba gritando y la nada misma. Me salvó que tocara el timbre, porque sino no se que hubiera pasado. La preceptora no hizo nada”.