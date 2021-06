María Becerra reveló cómo fue el primer contacto con J Balvin para hacer el éxito de “¿Qué más pues?” y contó cuál fue su reacción.

“Me habló por Instagram y me dijo que tenía una propuesta para mí. Ví que estaba verificado y sabía que era J Balvin, además ya sabía que me seguía”, comenzó María Becerra en una entrevista con Urbana Play.

Y agregó: “Pensé que era para pedirme hacer un challenge en las redes de alguna canción, no me esperaba que me dijera de hacer una canción. Estaba nerviosa, estaba con mi novio (Rusher King) de vacaciones en Santiago del Estero, no pude comer porque me puse nerviosa”.

A su vez, la cantante argentina se refirió en detalle a su reacción al recibir el mensaje de J Balvin: “Estaba medio a capela la canción, estaba la melodía, tenía eso solo. Y dije ‘mirá vos, tengo que tirar algo acá arriba y tengo que estar a la altura’. Quería ir al estudio y grabar”.

La videoclip oficial de “¿Qué más pues?” se estrenó hace tres semana y en YouTube ya superó las 56 millones de vistas, convirtiéndose en uno de los éxitos de este 2021.