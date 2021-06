Duki pidió nuevamente por la vuelta de Paulo Londra, quien no puede sacar nueva música debido al conflicto legal que tiene con Big Ligas.

“#FreePaulo”, escribió Duki en una historia de Instagram, donde utilizó el hashtag con el que los artistas y los fanáticos piden por la vuelta del cantante cordobés.

Duki pidió por Paulo Londra con el hashtag #FreePaulo. (Instagram)

Si bien gran parte de la escena hizo público su apoyo a Paulo Londra, Duko es uno de los que más insiste con su vuelta a la música. Nicki Nicole es otra de las que se manifestó a favor del cantante argentino.

Debido al conflicto de Paulo Londra con el productor colombiano Ovy On The Drums, el trapero no saca música nueva desde 2019.

Por qué Paulo Londra no saca canciones

El rapero argentino dejó de sacar nuevo temas de un momento para el otro y la noticia generó impacto por su repercusión no sólo a nivel nacional sino también internacional.

Es que Paulo Londra tuvo un conflicto legal en 2019 con su exproductora Big Ligas, debido a que firmó un contrato con una cláusula que le impide sacar música hasta 2025. En ese sentido, el cantante de 23 años había manifestado que sufrió un engaño.

“Al siguiente día de ‘Condenado Para El Millón’, tema que sacamos porque queríamos mostrar hasta donde íbamos a llegar, Kristo vino con unas fotocopias, una lapicera cara y un filmaker, y me dijo que íbamos a hacer un video para subir a las redes y entonces nos hizo ponernos de espalda y me dijo que firme unas fotocopias mientras nos filmaban, pensé que era un simple video y nunca pensé que eso fuese un contrato el cual hagan valer de esa forma tan engañosa”, explicó en un descargo.

En ese entonces, Paulo Londra había dejado en claro lo mismo que en esta ocasión: “Algún día volveré a sacar música y los que no quieran van a tener que verme sonreír”.