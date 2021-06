Bhavi hizo referencia a los comienzos del trap en la Argentina y a su crecimiento, y opinó que ese movimiento permitió que haya “muchos laburos nuevos”. A su vez, habló sobre su historia con Bizarrap.

//Mirá también: Trueno: “Estoy tratando que mi música quede en la historia”

“El trap en la Argentina significó muchos laburos nuevos, mucha gente creativa pudiendo comer. La gente quería algo nuevo y estaba preparada para un sonido nuevo”, explicó Bhavi, quien fue invitado a Caja Negra.

En tanto, al ser consultado sobre los inicios del movimiento, el cantante de trap precisó que el momento en el que sabía que iba a explotar la escena fue “cuando salió B.U.H.O”. En ese sentido, contó que al escuchar ese tema pensó “me meto de lleno.

Y agregó: “También fue el destino, estaba conectado con la gente que amaba lo mismo que yo”.

“La oscuridad inocente era mi niñez solitaria y me hizo ser quién soy, pero no tener muchos amigos y no estar muy aceptado en el colegio no fue muy piola. Después tuve un momento de tomar antidepresivos con alcohol en Bélgica y eso no está bueno, no era tan inocente, estaba triste porque allá estaba solo”, reflexionó.

Su session con Bizarrap

Por su parte, Bhavi recordó cómo fue que nacieron las music sessions de Bizarrap por una recomendación suya. “Él estaba haciendo las freestyle sessions, me mandó un mensaje y me dijo si me pintaba. Le dije que freestyle sessions no, que empecemos una nueva sección con music sessions”, contó.

//Mirá también: Duki y su gira por España: estas son las fechas

Y detalló los pormenores de su sesión con Biza: “Yo lo llevé hecho ese tema, ese lo grabé en el momento y quedó; eso no explotó, la explosión fue con la de Nicki Nicole. Él la siguió piola”.

“Es una persona muy persistente, es un robot de la producción, es un mérito propio de él. Nicki en ese momento no era un boom, es un capo que no le tiene miedo a nada”, concluyó.