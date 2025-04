¡Una fortuna! La millonaria cifra en dólares que le reclama el ex chofer de Mirtha Legrand.

Un vínculo que parecía terminado en buenos términos años atrás vuelve a ocupar los titulares. En las últimas horas, trascendió que Mirtha Legrand, una de las figuras más emblemáticas de la televisión argentina, está involucrada en una causa judicial iniciada por quien fuera su chofer personal.

Según se conoció, el exempleado presentó una denuncia en su contra por presuntos incumplimientos laborales, alegando irregularidades en su relación contractual y condiciones de trabajo que, asegura, no fueron respetadas. La situación, que en principio parecía resolverse de manera privada, se complicó y ahora podría derivar en un juicio formal, si no se llega a un acuerdo entre las partes.

Se filtró el sueldo del chofer de Mirtha Legrand y las insólitas tareas que realizaba antes de ser despedido: “Una miseria”.

El caso genera especial interés no solo por tratarse de una figura tan querida y respetada como Mirtha Legrand, sino también porque pone en discusión cuestiones laborales sensibles que involucran a figuras públicas. Por el momento, Legrand no se ha pronunciado públicamente sobre el tema y mantiene absoluto silencio, mientras sus abogados trabajan en la estrategia de defensa.

Se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre el avance de la causa y si finalmente ambas partes logran un entendimiento o si el conflicto terminará resolviéndose en los tribunales.

La denuncia que le realizó el chofer a Mirtha Legrand

Marcelo Campos fue chofer de Mirtha Legrand durante tres décadas, pero su relación laboral terminó de manera inesperada y conflictiva. Tras su despido, Campos inició una demanda en la que asegura haber cumplido tareas adicionales que nunca fueron correctamente remuneradas. Entre sus reclamos se incluyen el pago de horas extra, la realización de funciones que excedían su rol original y una desvinculación que, según denuncia, se concretó sin un acuerdo previo, desatando así un importante conflicto judicial.

En A La Tarde, el programa conducido por Karina Mazzocco, informaron sobre el avance del conflicto judicial entre Mirtha Legrand y su ex chofer, Marcelo Campos. “Posiblemente, en estos días, se define si Mirtha Legrand va a tener que ir a tribunales, en todo caso, obviamente, sus abogados, por el juicio que está planteando su ex chofer, Marcelo Campos. En estos días, en estas semanas, se tendría que haber realizado la segunda audiencia. No sabemos si el resultado fue positivo o negativo”, señalaron en el ciclo.

“Hubo una primera oferta que fue rechazada. Y lo que intentarían es, según la orden de Mirta, que esto no llegara a juicio. Primero, un juicio laboral en nuestro bendito país, donde la justicia por sobre todas las cosas no es rápida, tarda entre 4 y 7 años", concluyeron.

La cifra millonaria que reclama el chofer de Mirtha Legrand

La negociación se encuentra estancada. A pesar de que el entorno de Mirtha Legrand buscó alcanzar un acuerdo económico con su ex chofer, Marcelo Campos, las partes siguen muy distantes en cuanto a los números.

Daniel Fava reveló que “el equipo de Mirtha Legrand le ofrece entre 15 y 20 mil dólares” como parte de la negociación. Sin embargo, la cifra está muy lejos de las expectativas de Marcelo Campos. “Lo que él pretende, y está en condiciones de demostrar amparado por el gremio, es entre 150 mil y 200 mil dólares”, agregó el periodista. Firme en su postura, Campos no está dispuesto a bajar su reclamo.