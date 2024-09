La pregunta sin filtro de Mirtha Legrand que sorprendió a Belén Francese: “¿La gente te ....?”

Mirtha Legrand es la conductora estrella de la televisión argentina con más de 50 años al aire con su programa “Almorzando con Mirtha”. La diva es una de las referentes del país por sus preguntas contundentes, por hablar de cualquier temática y recibir a figuras del entretenimiento, la política y la música. Belén Francese fue una de las invitadas en la noche del sábado.

Además, en el programa estuvieron: Diego Valenzuela, Mauricio D’Alessandro y Cecilia Boufflet. En un momento de la charla habitual que mantiene la conductora con sus invitados, una inesperada pregunta de la Mirtha a la exvedette y actriz causó confusión e incomodidad.

Belén Francese hace un tiempo que mantiene un perfil más bajo y alejada de los medios de comunicación. En su momento fue una de las vedettes más importante, actriz y tuvo su carrera en la escritura, es decir escribía poesía y recitaba en los programas.

La pregunta incómoda de Mirtha Legrand a Belén Francese

Si bien tenían un poco de humor y muchos no se tomaban en serio su escritura, la famosa supo publicar un libro de ésto. En ese contexto, Mirtha le preguntó cómo surgió lo de la poesía en su carrera, a lo que Belén le respondió sincera: “Surgió porque me querían meter en una riña mediática y como no es mi terreno, salí de ahí diciendo que estaba escribiendo sobre cosas actuales y en ese móvil empecé a rimar”.

“Fue tanto el furor que dije ‘voy a sacar un libro’ y tuvo muy buena repercusión. Vendí 15 mil ejemplares y después saqué otro que era de aforismos, rimas, poemas y al público le gusta”, agregó Belén Francese.

Ante su respuesta, Mirtha interrumpió y le dijo: “¿Te toman en serio?”. Lejos de enojarse, Belén le respondió con sinceridad a la diva: “El público que quiere divertirse y está ligado al humor, sí”.

Luego, la conductora reflexionó sobre su pregunta y comentó: “Parece fea mi pregunta, pero he notado que a veces la gente se ríe de vos y no me gusta”. Ante esto, la actriz y exvedette contestó: “A veces se pueden reír con vos y otras, reír de vos. Creo que la etapa de reírme de mí si hubiese sido efímera, no seguiría trabajando hoy. Tuve la capacidad de revertir eso porque el medio es cruel con cualquier chica que sea media torpe, pero eso depende de la capacidad de cada uno”.