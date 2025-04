El picante cruce entre Mirtha Legrand y Natalie Pérez en vivo: “No desdigas a la conductora”

Mirtha Legrand es una de las conductoras más reconocidas y queridas de la televisión argentina con una larga trayectoria al frente de su programa “La noche de Mirtha” en donde invita a diferentes figuras públicas a debatir sobre temas de entretenimiento, política y sociedad. Natalie Pérez estuvo presente en el ciclo de televisión y tuvo un momento incómodo con la conductora.

Mirtha Legrand y su ida y vuelta con Natalie Pérez

En la mesa del programa del fin de semana estuvo Adrián Suar para presentar Mazel Tov, película que dirigió y protagoniza. En la misma también actúa Natalie Pérez, quien además de su carrera como cantante solista, es conocida por varias novelas, obras de teatro y películas de la que formó parte. La conductora que siempre se caracteriza por sus preguntas incisivas y sus rigurosos comentarios con los invitados tuvo un picante ida y vuelta con la artista.

El llamativo cruce entre Natalie Pérez y Mirtha Legrand que generó incomodidad

Al tomar la palabra la actriz tuvo un cruce con la conductora por intentar corregirla lo que desembarcó en un momento incómodo entre los demás presentes del programa.

En medio de la presentación sobre la película, Mirtha Legrand comentó sobre la profesión de Natalie Pérez: “Te conocía cantando”. Ante esto, la actriz decidió corregirle a “La Chiqui” y le dijo: “No, actuando también eh”.

Sin embargo, Mirtha Legrand volvió a insistir y expresó: “No te vi en teatro a vos”. Por su parte, Natalie Pérez volvió a corregirla: “En teatro muchas veces me viniste a ver y en la tele también. Me he sentado acá con vos y con Juana”.

La respuesta de la actriz causó el enojo de la conductora que a pesar de decirlo entre risas, pero con firmeza, respondió: “¡No desdigas a la conductora!”.

Suar intervino en la conversación y agregó: “Es la primera vez que actúas, Natalie”. Ante esto, Natalie respondió con humor: “Tenés razón, es la primera vez”.