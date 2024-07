Tras un fuerte accidente vial, Julieta Prandi contó lo sucedido: “Se llevó la peor parte”

Julieta Prandi es una actriz y modelo argentina de 43 años, que saltó a la fama a principios de los 2000 por su participación en “Pone a Francella”. Desde entonces, es una de las artistas más destacadas en el ámbito actoral. Más tarde, desarrolló su carrera en torno a la conducción televisiva.

En el programa de televisión “A la tarde” (América TV) anunciaron el accidente vial que sufrió Julieta Prandi: “Sufrió un accidente importante, fue trasladada de urgencia, está internada. Fue un accidente en la vía pública, fue fuerte, un auto quedó destruido. Le están haciendo los estudios pertinentes”.

Prandi manejaba sin acompañantes por Avenida Lugones en la Capital Federal, cuando fue chocada de atrás por otro auto. Más tarde, debido a los múltiples rumores que circulaban sobre su estado de salud y sobre la magnitud del choque, la actriz realizó un comunicado en su cuenta de Instagram.

“Debido a los trascendidos desmedidos, que desconozco cómo llegaron a tanto, quiero aclarar que estoy perfectamente bien y en mi casa. No estoy internada. Sí, me chocaron esta mañana y el SAME, por protocolo, me trasladó a mí y a la otra parte al Hospital Fernández para realizarnos controles”, relató Julieta.

Y debido al traslado del SAME, recalcó: “Sobre todo por la mujer que me chocó que se llevó la peor parte”. Teniendo en cuenta que se rumoreaba que había sido al revés.

La palabra de Julieta Prandi, tras sufrir un accidente vial Foto: Captura de Instagram

¿Quién es la actual pareja de Julieta Prandi?

Julieta Prandi tuvo una relación de ocho años con Claudio Contardi, y en 2019 se separaron, la actriz lo denunció por abuso sexual y violencia de género.

Tras el duro momento que atravesó Julieta, a finales de 2020 comenzó una relación con Emanuel Ortega, el cantante y compositor, hijo de Palito Ortega. Desde entonces, están juntos y se muestran muy enamorados en las redes sociales.