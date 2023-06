Tiene 23 años y sigue un camino distinto al de su padre: así está hoy Olivia, la hija del Gato Dumas

Pocas dudas quedan sobre que a la hora de hablar de cocineros legendarios de Argentina el Gato Dumas está entre los primeros nombres que vienen a la cabeza. El recordado chef enseñó a preparar platillos de todo tipo a más de una generación, redefiniendo este tipo de contenido en televisión. Por esta razón, en nuestro recorrido por hijos de famosos, el querido “Gato” no podía faltar.

A casi 20 años de su muerte, el mito y figura del gran cocinero no para de crecer, vivo más que nunca en sus recetas. Pero también a través de los recuerdos, entre ellos los de su familia. A lo largo de su vida, Dumas tuvo cinco hijos, los cuales hoy ya están más crecidos desde la época en que su padre brilló en la televisión. Entre ellas está Olivia.

Cómo está hoy Olivia, la hija del Gato Dumas

La hija menor de Carlos Alberto, nombre real del querido “Gato”, hoy tiene 23 años. Fue fruto de la relación del cocinero con Mariana Gassó, quien fuera su pareja tras concluir su matrimonio con Lala Snee, primera esposa con quien tuvo sus otros cuatro hijos.

Olivia, la hija del Gato Dumas Foto: Cortesía Hola

En su joven adultez, Olivia ha optado por seguir un camino distinto al de su padre, aunque con un guiño hacia él: eligió arquitectura, la carrera que el Gato Dumas dejó para seguir su vocación como chef. El legado y el cariño de su padre sigue vivo en ella, aunque cabe destacar que tan solo pudo vivir cinco años junto a su progenitor, quien falleció en el año 2004.

Una foto de archivo del cocinero y su familia Foto: Cortesía Hola

Pero algo que parecería no haber heredado de su padre parece ser el amor por cocinar. En una entrevista con ¡Hola!, la joven reveló que no tiene paciencia para seguir una receta y que le “gana la ansiedad”. Al puntualizar sus problemas, agregó: “Prendo el horno tarde, me mezclo con los pasos, hago todo mal. Lo que sí me gusta es ver qué hay en la heladera e improvisar”.

Olivia junto a Mariana, su madre Foto: Cortesía Hola

Sin embargo, su madre, Mariana, sí le ve cosas del “Gato” a su hija, entre ellos los valores del cocinero. “Sabe dónde está parada”, explicó Gassó una vez. “No tiene esa cosa explosiva e histriónica que sí tenía él, pero sabe lo que quiere”.

A propósito de su padre, Olivia confesó en una ocasión que debido al haber vivido pocos años junto a su padre hoy en día sus recuerdos de él en gran parte están formados por anécdotas y relatos. A pesar de ello, Mariana supo llevar el hogar adelante: “Si bien su ausencia se notó y todavía en fechas significativas, con mamá nos arreglamos muy bien”, contó.