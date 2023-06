La lucha contra el cáncer y su talento para la música: así está hoy Noah, el hijo mayor de Luisana Lopilato y Michael Bublé

Luisana Lopilato y Michael Bublé viven una vida de ensueño junto a sus cuatro hijos, Noah, Elías, Vida y Cielo. Sin embargo, la familia tuvo que afrontar momentos muy difíciles hace un tiempo, cuando la vida de la actriz y el cantante dio un giro inesperado tras recibir el diagnosticado de Noah el 4 de noviembre de 2016. Con tan solo 3 años, Noah se convirtió en un verdadero guerrero al enfrentar una lucha contra el cáncer.

La devastadora noticia fue confirmada por Luisana y Michael en aquel entonces, quienes anunciaron que su hijo estaba recibiendo tratamiento en Estados Unidos. Ambos suspendieron sus proyectos profesionales para acompañar y cuidar de cerca a su pequeño en todo momento.

Luisana Lopilato junto a su familia.

“Michael está completamente dedicado a Noah en este momento. No volverá a cantar hasta que su hijo se recupere. Cuando enfrentas situaciones como estas, cierras todo a tu alrededor”, reveló David Foster, amigo cercano del famoso cantante. Luisana, por su parte, renunció a su papel en la película “Numb: At The Edge Of The End” que ya había comenzado a filmar, priorizando la salud y el bienestar de su hijo.

Noah Bublé libró una dura batalla día a día. Al pequeño le diagnosticaron cáncer de hígado y fue internado de inmediato en el St. Jude Children’s Research Hospital de Los Ángeles, Estados Unidos.

Por primera vez desde la recuperación: Luisana Lopilato y Michael Bublé mostraron a Noah

Durante el primer mes de internación, el valiente niño recibió una fase inicial de quimioterapia. Afortunadamente, Noah toleró bien los tratamientos y los estudios mostraron una leve mejoría.

Michael Bublé y Noah

La prueba más desafiante para el hijo mayor de Lopilato llegó el 26 de diciembre, cuando comenzó la segunda fase de quimioterapia, más intensa y fuerte. Sin embargo, hubo un destello de esperanza, ya que los expertos indicaron que el avance a esta etapa era un signo positivo de su respuesta al tratamiento.

Después de las fiestas y la finalización de la quimioterapia, los médicos planificaron una intervención para el pequeño Noah. El 1 de febrero de 2018, Noah ingresó al quirófano y los resultados fueron satisfactorios. Los análisis clínicos revelaron que el niño había logrado vencer al cáncer.

Lopilato y Noah hablan en una escena del video de "I’ll Never Not Love You", de Michael Bublé. (Captura).

El talento de Noah, el hijo de Luisana Lopilato y Michael Bublé

Noah sorprendió a todos los seguidores de sus padres al mostrar su talento para tocar el piano. Un video del momento en el que el pequeño muestra su conocimiento en el instrumento fue compartido por su madre, Luisana Lopilato.

“Vos me enseñaste a ser mamá, a amar más de lo que creí que podía y a nunca darme por vencida. Te voy a acompañar en todo lo que te gusta hacer y voy a ser la primera en la fila”, escribió la actriz junto al video donde su hijo mayor muestra que sigue los pasos de sus padres en la música.