Se filtró la feroz interna en la familia de Alexis Mac Allister: «Se desata todo»

Alexis Mac Allister es una de las figuras centrales de la Selección Argentina. Luego de anotar el primer gol contra Chile, el pasado 5 de septiembre, los fanáticos celebraron la forma de jugar que tiene el mediocampista.

“Tremendo equipo. Gran triunfo. 3-0 y gol, que es siempre especial. Gracias por el aguante de siempre. Seguimos”, destacó el jugador en sus redes sociales sobre su partido contra Chile.

Ahora bien, pese al triunfo de la Selección Argentina, el programa de Socios del Espectáculo reveló el drama familiar entre el padre de Alexis Mac Allister y su ex amante.

Alexis y Carlos Mac Allister

“Fue una nota fuerte. La primera entrevista de su historia con Carlos Javier Mac Allister y lo que podía ser de la historia de Alexis con Camila Mayan”, anticipó Adrián Pallares.

Qué se conoce de la disputa en la familia Mac Allister

De acuerdo con el programa, todo comenzó el 26 de julio, cuando Matías Vázquez le hizo una nota a Patricia Suárez, examante y madre de su hija ex matrimonial.

En la nota, Suárez respondió a los dichos de Silvina (mamá de Mac Allister) sobre Abril y apuntó contra el jugador por lo sucedido con Camila Mayan, su exnovia.

“Somos las dos víctimas. Yo no me voy a poner en contra de ella porque seguramente sufrió, igual que yo estoy sufriendo. Lo que sí, ella pudo por ahí hacer una terapia y que yo no pude. Silvina, en cierto modo, cuando dio esa nota, también lo hizo un poco defendiendo la figura de su hijo Alexis por lo de Camila Mayan, pero después... Ahí te das cuenta que son todos iguales los Mac Allister: infieles, maltratadores, abusivos. Con el abuso de poder que tienen por el apellido. Tienen mucha gente conocida”, reveló Suárez durante su nota con Socios del Espectáculo.

Luego de publicarse la entrevista, el exfutbolista amplió la denuncia. Esto habría enojado a Alexis Mac Allister, quien le solicitó a su padre que pusiera fin a su disputa con Patricia Suárez.

La madre del jugador habló de la vda amorosa de su hijo.

“Dicen que Alexis habló con su papá y le dijo ‘basta de este quilombo. Basta de que aparezca también el nombre de Camila Mayan, Frená a esta mujer, cállala, porque si no, yo también voy a tener que actuar contra Camila Mayan’”, informó Matías Vázquez.

Finalmente, Mayan le solicitó al futbolista una compensación económica por los dos años que convivieron juntos. Por tanto, la advertencia del jugador podría afectar a la modelo.