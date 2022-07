Rusherking pasó por Terapia Picante y fue consultado por dos de los temas más polémicos que lo rodean: su separación de María Becerra y su nueva relación con la China Suárez. El cantante de Santiago del Estero contó algunos detalles sobre cómo fue que conoció a la actriz y cómo terminaron con la cantante.

“Me gusta mucho pasar tiempo con ella” respondió Rusherking sobre qué es lo que más le gusta de su novia, la China Suárez. “Nos cagamos de risa los dos, nos llevamos muy bien” agregó. “Estamos todos los días viéndonos y pasando tiempo juntos” señaló sobre su relación.

La China y RusherKing, enamorados. (Instagram China Suárez)

Aunque para sorpresa de muchos, el cantante confesó: “Nunca vi Casi Ángeles”. Pese a que María Eugenia Suárez lleva varios años en el medio, Rusher dijo: “Conocía quién era pero nunca la vi actuando ni nada, la primera vez que la vi no sé cuándo fue” y luego aseguró que “fue en persona directamente”.

Rusherking habló sobre su separación de María Becerra

Recientemente, Rusherking lanzó “Olvídate”, una canción que habla sobre una relación que terminó mal. Sus fans señalaron que fue escrita para María Becerra. “La canción la hice porque yo escribo a base de lo que siento, lo que me pasa, mis vivencias, es lo único que puedo responder sobre eso” contestó al respecto.

Rusherking y María Becerra

Sobre cómo fue que terminaron y cuál es la imagen que tiene de su ex pareja hoy en día, Rusher dijo: “Tengo una imagen buena, terminamos lamentablemente mal, como es públicamente conocido, pero me quedo con las cosas buenas que vivimos. Tengo un buen recuerdo sobre ella, obvio, no es que está todo mal.”