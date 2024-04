¿Quién hizo la última fulminante en Gran Hermano 2024?

La convivencia que alguna vez existió en Gran Hermano desapareció. Luego de la disputa entre Furia y Catalina, se conformaron dos bandos con diferentes estrategias. Ante este panorama, no es sorpresa que alguien haya usado la fulminante.

“Miercoles 22:30 . Gala nominación (Ya hay fulminado) Todo es #GranHermano”, anunció Santiago del Moro, conductor del programa.

Tras el anuncio de Santiago, comenzaron a surgir las primeras teorías de quién habría podido hacer la fulminante. De acuerdo con Gastón Trezeguet, lo que se conoce es que una mujer habría sido fulminada en Gran Hermano 2024.

“Como dice Santi la fulminada. Es una mujer, es femenino quien ha sido fulminada (...) repasemos, tenemos a Paloma, a Furia, a Cata y a Zoe dentro de la casa”, destacó la celebridad en el programa de A La Barbarossa.

Dicho esto, desde la casa ya se conocería quien habría sido la que utilizó la fulminante. El tema fue discutido con Catalina y Virginia, quienes no dudaron en que una persona habría fulminado a Furia: Zoe.

Zoe Bogach, la hermanita que podría haber utilizado la fulminante contra Furia. Foto: Diario Rio Negro

“Yo le hubiera hecho la fulminante a la conchuda esta... Tengo mis serias dudas de que Zoe no la haya hecho…”, comenzo diciendo Cata sobre sus sospechas hacia una de las más jóvenes de la casa.

Luego de la respuesta de Cata, Virginia sentenció que si fue Zoe, la amaría más que antes.

“Si la hizo, la amo más de lo que la amo”, expresó la comediante, a lo que Catalina recalcó: “Yo tengo mis serias dudas de que Zoe la haya hecho”.

Seguidamente, Virginia le consultó a la pediadra si habría posibilidades de que el Chino lo hubiese hecho. Ante ese caso, Catalina siguió apostando por Zoe.

“¿Y si fue Chino?”, comenzó a dudar Virginia sobre quién habría hecho la fulminante. Ahí, Cata entabló que fue Zoe y explicó por qué: “Para mí fue Zoe. Estoy un 80% segura (...) Fue muy sospechoso que vaya al confesionario porque le dolía la cabeza y quería decirle algo (al Big) Estoy casi segura que la hizo Zoe”.

Virginia y Catalina discutiendo sobre quipen habría hecho la fulminante en Gran Hermano 2024. Foto: Ciudad Magazine

Ahora bien, desde afuera de la casa, Rosina Beltrán dio su opinión sobre quien habría hecho la fulminante. Desde este punto, la uruguaya dudó en que su amiga lo hubiese hecho. Sin embargo, aseguró que no le sorprendería.

“Yo no creo que le haya hecho la fulminante a Furia, pero conozco a Zoe y varias veces había querido hacer la espontánea (...) No me sorprendería que haga una espontánea y la fulminante”, expresó Rosina sobre la posible estrategia de Zoe.