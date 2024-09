Qué es el embarazo ectópico, la condición médica que padeció María Becerra

María Becerra sorprendió a sus seguidores con una triste noticia. Días después de celebrar su aniversario con J Rei, reveló que perdió un embarazo.

María Becerra reveló que estaba embarazada de Rei y perdió el bebé: “Ansiábamos ser padres”

“Queremos tomarnos un momento para contarles algo importante y personal. Ayer tuve que realizarme una intervención debido a que estaba cursando un embarazo ectópico. Afortunadamente, todo salió muy bien y ya estamos con Juli en casa, recuperándome rodeada de mucho amor”, destacó la artista en su última publicación de Instagram, donde se la ve en la camilla junto a su pareja.

La “Nena de Argentina” debió someterse a una operación por un embarazo ectópico, un percance médico que padecen 2 de cada 100 embarazadas, de acuerdo con “Planeed Parenthood”.

Qué es un embarazo ectópico

El embarazo ectópico ocurre cuando el óvulo fertilizado crece fuera del útero, usualmente en las Trompas de Falopio. Este tipo de embarazos hay que tratarlos con urgencia, dado que las Trompas pueden romperse por el crecimiento y con ello, ocurre una hemorragia interna, infección y la muerte en algunos casos.

Cuáles son las causas de un embarazo ectópico

No se conoce de forma exacta las causas de este tipo de embarazos. Sin embargo, de acuerdo con Planned Parenthood Federation of America, Inc. (principal proveedor y defensor de servicios de salud sexual y reproductiva asequibles en los Estados Unidos) puede haber más chances de padecerlo si:

Tienes cicatrización en las trompas de Falopio por una infección o cirugía.

Has tenido un embarazo ectópico antes.

Has tenido infertilidad o usas tratamientos de fertilidad.

Síntomas del embarazo ectópico

Al comienzo de un embarazo ectópico, puede parecer un embarazo común con sus síntomas comunes. Con el avance de la gestación, pueden aparecer otras patologías como:

Dolor intenso en la parte baja del abdomen, especialmente de un lado

Sangrado vaginal o manchado

Dolor en tu hombro

Sentir mucha debilidad, mareos o desmayos.

El primer síntoma lo sintió María Becerra el pasado 4 de septiembre, cuando estaba ensayando. De acuerdo con la cantante, sintió dolores agudos en el abdomen y debió ir a la guardia.

María Becerra fue operada de urgencia por un embarazo ectópico. Captura de Instagram.

“Fue un momento inesperado, sentí dolores muy fuertes en el abdomen luego de terminar el ensayo de ayer y fuimos a la guardia donde nos enteramos de que el embarazo era ectópico y con hemorragia”, escribió la artista en su posteo.

Cuál es el tratamiento para un embarazo ectópico

Finalmente, los embarazo ectópicos no pueden sobrevivir porque el óvulo fertilizado no puede crecer totalmente fuera del útero. Por tanto, existen dos opciones de tratamiento: