María Becerra reveló el verdadero motivo por el cual dejó de ir al gimnasio y sorprendió a todos: “Dismorfia corporal”

María Becerra arrasó con su paso en OLGA. La cantante argentina brindó un show gratuito al aire libre en la puerta del canal de streaming ante cientos de fans que se acercaron para verla en persona. Además, durante su paso por el estudio, La Nena de Argentina habló en profundidad sobre su presente y contó detalles de su vida personal.

Como suele acostumbrar, María Becerra no tiene filtro a la hora de hablar sobre su vida íntima. Tal es así que en su charla mano a mano con Paula Chaves, Nacho Elizalde y compañía, la cantante se animó a contar detalles de su relación con Rei, sus mascotas y hasta sus actividades favoritas.

María Becerra en el programa "Tapados de Laburo". (Foto de Instagram)

Para sorpresa de muchos, María Becerra confesó que, desde hace algún tiempo, decidió cambiar su estilo de vida. Primero habló sobre su cambio de alimentación. La artista confesó que debió abandonar el veganismo y volvió a consumir carne porque se le dificultaba llevar una dieta tan restrictiva durante las giras. Por otro lado, también contó que le detectaron sibo y que debido a eso se cuida mucho más con las comidas.

Por qué María Becerra dejó de ir al gimnasio

Además, La Nena de Argentina se sinceró acerca de su etapa fit en la que se volvió adicta al gimnasio. “Terminás una relación y empieza el glow up, arrancás furiosa el gym”, comenzó diciendo y justificó que en un principio lo hacía “para no pensar, para que te suba el autoestima y las endorfinas”.

Aunque, a continuación, reveló las contras de este método para hacer ejercicio físico. “Después arranca un círculo en el que de repente te agarra dismorfia corporal”, aseguró y agregó: “Vas al gym y decís ‘este músculo todavía no se está marcando tanto’ y ves muchos cuerpos en el gimnasio y te empezás a comparar”.

Con la sinceridad que la caracteriza, María Becerra contó cómo fue su experiencia. “Entré en una”, confesó. “Terminaba un show y llegaba al hotel a las 2 de la mañana y yo me ponía a entrenar porque sino me sentía culpable de que no entrenaba”, dijo con total honestidad.

“No entrenaba por gusto, entrenaba porque me sentía culpable. Yo tenía mucho complejo con mis piernas que son muy flaquitas y decía ‘no, se me va a bajar el cuádriceps si no entreno hoy’”, continuó con su confesión.

Por último, contó que decidió cambiar de deporte y optó por un método que hasta ahora le está dando resultado. “Tiré todo eso a la m*erda y ahora no entreno más. Me cansé, no voy más al gimnasio, voy a pilates”, reveló.

“Yo lo subestimaba y decía ‘no usan peso’ pero no sabés cómo estoy laburando. Lo mejor de todo es que me gusta, ya no lo hago por el físico, lo hago porque lo disfruto y no sabés cómo rindo ahora”, dijo haciendo una autocrítica.