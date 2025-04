María Becerra mostró su impresionante transformación y dejó en shock a todos: “Rejuvenecí”

María Becerra decidió dejar atrás el rubio platinado y apostó por un tono más natural: el castaño oscuro que usaba al comienzo de su carrera. El nuevo estilo no solo sorprendió por el color, sino también por el corte: más corto, con textura y frescura, marcando una nueva etapa tanto estética como artística.

El cambio fue compartido por la estilista española María Roberts en TikTok, donde el video del proceso no tardó en viralizarse. Allí se puede ver la reacción de Becerra al verse al espejo:“Nooo, ay Dios. No me lo puedo creer”, dijo emocionada. “Ay Dios, se me hace muy raro. Rejuvenecí. Parezco yo de hace tres años”, lanzó entre risas. Y cerró con un: “Ay, me encanta”, dejando en claro que el look fue un acierto.

María Becerra presumió su nuevo cambio de look

Sin embargo, este regreso de Becerra al castaño oscuro —que combinó con una campera oversize verde y marrón, polo blanca y jogging holgado— parece decir mucho más que un simple cambio de look. Es una reafirmación de identidad, un guiño a sus inicios en el under, cuando grababa videos caseros y rapeaba desde el barrio.

Así mostró María su nuevo look.

María Becerra impresionó al volver a su color natural.

En Instagram, María acompañó las fotos con un simple “Volvió mamita”, y sus fans enloquecieron. “María con pelo castaño = servicio asegurado”, escribió una seguidora. “Nos diste rostro, pose, outfit, belleza y ahora falta que nos des el tema completo”, pidió otra. Incluso Lali Espósito reaccionó: “Faaaa”, con emojis de fuego y corazón incluidos.

María Becerra conquistó con su look street style

Pero eso no fue todo. Días antes, la artista presentó en redes a Pistón, un perrito rescatado que adoptó junto a su pareja, el cantante J Rei. “TE AMAMOS, PISTÓN, te vamos a hacer muy feliz”, escribió María, y cerró con una reflexión clara: “Adopten, no compren”.