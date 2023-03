Pampita llevó a Ana a visitar la tumba de Blanquita y protagonizaron un emotivo momento.

Pampita vivió la pérdida de Blanca, su hija mayor junto a Benjamín Vicuña. La pequeña falleció el 8 de septiembre de 2012, en Las Condes, Chile, luego de haber estado internada a causa de una infección producida por una bacteria que ingresó a su organismo.

Durante el fin de semana y tras 10 años de esta dolorosa pérdida para la conductora, Pampita y su hermano Guillermo visitaron el cementerio en Chile, donde está la tumba de Blanca, la cual estaba cubierta de flores.

Pampita y Benjamín Vicuña junto a Blanca.

Con motivo de esta visita, la conductora compartió una foto en su cuenta de Instagram en la que aparece de espaldas junto a su hermano y su hija Ana.

Pampita llevó a Ana a conocer la tumba de su hija Blanca. Foto: Instagram

“Siempre en nuestros corazones Blanquita”, escribió Pampita junto a la imagen, donde se puede ver el emotivo momento junto a un emoji de corazón blanco.

La foto que publicó Pampita en sus redes sociales. Foto: Instagram

Roberto García Moritán sobre Blanca, la hija de Pampita

En junio de 2022, Roberto García Moritán habló sobre Blanca Vicuña durante una entrevista, donde señaló que la pequeña cuida a su mamá y a su familia. “Caro está convencida de que Blanquita tuvo que ver con nuestra historia. Entonces yo también lo estoy. Pero sea como sea, no tengo la más mínima duda: ella cuida de esta familia más que nadie”, expresó.

Este comentario recordó aquella historia que contó Pampita en la serie sobre su vida y su familia, donde reveló: “Fui a llevarle flores a mi hija. Yo me sentía muy mal en ese momento, muy triste y el año anterior había sido muy duro para mí. Nunca le había pedido nada a mi hija, jamás, pero ese día estaba muy conmovida de estar ahí por esa coincidencia y le hice un pedido muy profundo. Fue muy desde adentro”.

Pampita y Roberto García Moritán disfrutaron del fin de semana en Mendoza Foto: Gentileza Instagram

“‘Yo quiero tener un compañero en la vida. Nunca pedí nada, pero siento que ahora me tenés que ayudar, para mí es importante transitar la vida con alguien que me dé amor. Un amor que me dé paz, calma”, concluyó muy emocionada.