Toda una estrella: los denim looks más chic de Ana García Moritán, la hija de Pampita

Aunque todavía es muy pequeña, Ana García Moritán es tan influencer como su mamá, Pampita y por eso no para de enternecer las redes sociales con sus looks. Esta vez, la hija de la conductora sorprendió con una moda que le sienta de maravilla: los denim looks, un clásico que no pasa de moda.

LOS DENIM LOOKS DE ANA GARCÍA MORITÁN, LA HIJA DE PAMPITA

Ya sea en vestidos, bodys o enterizos, Ana García Moritan siempre luce como una princesa. Esta vez, capturada por la sobrina de Pampita, quien suele cuidarla cuando la modelo trabaja, Anita sorprendió con un denim look muy tierno.

La hija de Pampita sorprendió con un total denim de pies a cabeza. Foto: Instagram

Se trata de un enterito de jean que, como no podía ser de otra manera, Ana combinó con sus clásicos moños en la cabeza, en el mismo tono de su outfit. Este estilo se pudo ver plasmado en una secuencia de selfies que se tomó la misma pequeña, quien además apostó a la superposición de prendas, con una remera básica debajo del enterito.

La hija de Pampita luce desde la cuna camisas de jean con volados. Foto: Instagram

EL DENIM: UN CLÁSICO EN LOS LOOKS DE ANA GARCÍA MORITÁN

No es la primera vez que Anita luce un denim ya que, desde muy chiquita, la hija de Pampita siempre destacaba con alguna prenda de jean. Con volados, botones o simplemente un jean para combinar cualquier outfit, Anita ya lo lucía con naturalidad y súper canchera.

Anita García Moritán luce prendas denim desde la cuna. Foto: Instagram

Definitivamente Anita es una de las bebés más trendy y no es casualidad que su mamá sea una de las modelos más reconocidas y populares de la Argentina. Hoy en día, madre e hija comparten el podio fashionista entre las mejores vestidas.