No solo fue Anuel AA: 3 famosos que no reconocían a sus hijos.

Luego de que Anuel AA publicara en su perfil de Instagram un largo y contundente mensaje reconociendo a Gianella, una pequeña bebé que sería su tercera hija, el recuerdo de otros famosos que negaron su paternidad volvió a la mente de muchos usuarios en Internet.

“No puedo ni dejaré ninguna hija abandonada nunca. No importan las circunstancias de cómo pasó todo, mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar una hija. Es mi hija y la amo sin haberla visto aún. Más aún desde que vi a Catta por primera vez. Ese amor que conocí con Cattleya me abrió los ojos a que tenía que estar presente para mi otra hija, no me importa lo que digan o piense de mí, personas que no saben nada de lo que pasó en realidad”, escribió el cantante junto a fotos con su hijo mayor, dejando en claro que reconoce a Gianella, su hija junto a la modelo colombiana Melissa Vallecilla.

La publicación con la que Anuel reconoció a su tercera hija. Foto: Instagram

Sin embargo, Anuel no es el primero en “negar” a un hijo extramatrimonial ni tampoco el último en haber reconocido su error y señalar que desea tener una relación con el pequeño. Te contamos tres casos adicionales al del cantante de reggaetón.

3 famosos que no reconocían a sus hijos

Luis Miguel: sin dudas, el caso más famoso de Latinoamérica es el del Sol de México, polémica que recordamos hace poco con la serie sobre su vida. Luismi se convirtió en padre de Michelle Salas tan solo un año después de haber cumplido la mayoría de edad en México (a los 19 años).

Padre e hija en la última foto que comparten, la cual fue publicada en las redes sociales de la modelo en abril de 2017 (Instagram). Foto: Instagram

El cantante estuvo presente en varios momentos de la infancia de Michelle Salas, sin embargo, frente a la prensa negó tener una hija. Todo salió a la luz luego de la entrevista que dio Michelle en la televisión y que la puso en el foco de las cámaras.

Fue en 2007 que el cantante y la modelo se sometieron a una prueba de ADN que confirmó su parentesco y Luis Miguel reconoció a Michelle Salas como su descendiente. Sin embargo, hoy en día no se tiene muy en claro en qué términos está su relación.

Rubén Blades: el reconocido cantante sorprendió a más de uno en el año 2015, cuando anunció que tenía un hijo de 39 años y hasta una nieta de 13. Se trataba de Joseph Verne, quien desde hacía varios años había declarado públicamente la posibilidad de que Blades fuera su padre, pero el cantante no lo creía así y no le daba crédito.

Rubén Blades le pidió disculpas a Joseph Verne por no haber hecho la prueba de ADN. (AP)

La verdad se supo después de que Verne lograra hacerse una prueba de ADN con un familiar de Blades y esta prueba arrojara que había compatibilidad. El músico no solo lo reconoció y pidió disculpas a Joseph, sino que parece haber entablado una relación con él y con su hija.

Arnold Schwarzenegger: En 1997 nació Joseph Baena, hijo de Mildred Patricia Baena, quien trabajaba como ama de llaves de Arnold Schwarzenegger. El actor tuvo una relación extramarital con ella y fruto de esta nació Joseph.

Arnold Schwarzenegger junto a su hijo "secreto". Foto: Twitter

Durante años, la madre se negó a revelar la verdadera identidad del padre de su hijo, hasta que el parecido físico entre ambos se hizo evidente y los rumores comenzaron a circular en 2011. Tan solo un año después, el actor reconoció a su hijo y mantienen una relación cercana.