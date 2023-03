Ni un centavo: estos famosos no le dejarán herencia a sus hijos.

A lo largo de la historia, ha habido varios famosos que han decidido no dejar herencia a sus hijos, ya sea porque creen que el dinero no les hará felices, porque no quieren que sus hijos se vuelvan perezosos o porque prefieren que ganen su propio dinero. El caso más famoso y que seguro todos conocen es el de Bill Gates, quien junto a su esposa Melinda decidieron no dejarle nada a sus hijos y donar todo su patrimonio a organizaciones benéficas.

Sin embargo, el fundador de Microsoft y su esposa no son los únicos. Varios millonarios y celebridades han decidido no dejarle nada a sus hijos, por diferentes razones.

Qué famosos no le dejarán herencia a sus hijos

Elton John: El reconocido músico y compositor dijo en una entrevista en 2016 que no planea dejar gran parte de su fortuna a sus hijos. En cambio, planea gastar su dinero en causas benéficas y en su fundación Elton John AIDS.

Elton John hace parte de este grupo de millonarios que planean dejarle su herencia a obras benéficas. (AP)

Simon Cowell: El famoso productor y juez de programas de talentos como “American Idol” y “The X Factor” dijo en una entrevista en 2013 que no planea dejar su fortuna a su hijo. Cowell dijo que prefería que su hijo ganara su propio dinero y que no quisiera ser visto como una “carga financiera” para él.

Simon Cowell decidió no dejarle herencia a sus hijos. Foto: Internet

Jackie Chan: El famoso actor y artista marcial dijo en una entrevista en 2011 que no planea dejar gran parte de su fortuna a su hijo. Chan dijo que quería que su hijo ganara su propio dinero y que no se sintiera cómodo con la idea de ser rico.

Jackie Chan, en una de sus típicas poses de arte marcial.

Gene Simmons: El famoso bajista de la banda de rock Kiss dijo en una entrevista en 2014 que no planea dejar herencia a sus hijos. Simmons dijo que quería que sus hijos se valieran por sí mismos y que no quería que fueran “niños ricos” que no aprecian el valor del dinero.

Gene Simmons es el segundo integrante de la banda estadounidense que se contagia la enfermedad (AP/Archivo).

Mark Zuckerberg: el creador de Facebook (Meta) y su esposa tomaron la decisión de donar el 99 por ciento de su patrimonio a su propia fundación: Chan Zuckerberg Iniciative, la cual tiene como objetivo mejorar las condiciones de igualdad para los niños del mundo, por lo que sus hijos tampoco verán la herencia.

Mark Zuckerberg donará todo su dinero y no le dejará nada a sus hijos.

Por qué Bill Gates no le va a dejar herencia a sus hijos

Bill Gates tiene tres hijos: Jennifer, Rory y Phoebe Gates. Aunque es uno de los hombres más ricos del mundo, Gates ha dicho que no planea dejar gran parte de su fortuna a sus hijos. En cambio, planea donar gran parte de su patrimonio a través de la Fundación Bill y Melinda Gates, que se dedica a abordar problemas globales como la pobreza, la salud y la educación.

Gates ha explicado que él y su esposa creen que sus hijos deben ganarse su propio camino en la vida y no depender de su riqueza. En una entrevista en 2017, Gates dijo: “No creemos en la fortuna transmitida de una generación a otra. No creemos que sea un favor a nuestros hijos el que les dejemos una enorme cantidad de dinero”. En cambio, Gates piensa que es más importante dejar un legado de impacto positivo en el mundo a través de la filantropía.

Bill y Melinda Gates han asegurado que no le dejaran todo su patrimonio a sus hijos.

Es importante destacar que, aunque Gates no planea dejar gran parte de su fortuna a sus hijos, esto no significa que no les dará ningún tipo de ayuda financiera en su vida. El multimillonario ha dicho que sus hijos recibirán una educación universitaria y que podrán heredar una pequeña porción de su patrimonio. Sin embargo, la mayor parte de su riqueza irá a la fundación que él y su esposa crearon.