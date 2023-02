La vez que Bill Gates mandó a cerrar un restaurante y enfureció a un chef español

El distinguido chef español y reconocido también como jurado de MasterChef España, Jordi Cruz, reveló que Bill Gates asistió a cenar a su destacado restaurante en Barcelona, para lo cual mandó a cerrar el salón. Pero la experiencia no salió como lo esperado.

El empresario llegó al lugar junto a su equipo de 25 personas para una velada privada, pero su elección del menú enfureció al experto gastronómico. Así lo recordó Jordi Cruz en una entrevista con Planeta Calleja donde reveló su indignación ante la actitud del magnate en su restaurante.

La vez que Bill Gates enfureció a un chef español

El chef contó que con todo el pesonal de cocina tenían “preparado lo más grande para comer”, y molesto confesó: “¿Y sabes lo que hizo Bill? Se pidió un refresco de cola light y se fue para su avión”.

“¿Tú te crees que tienes que cerrar un sitio bonito para venir y tomarte un refresco de cola?”, Cuestionó Jordi. El hecho ocurrió a puertas cerradas en ABaC que tiene capacidad para más de 50 personas, por lo que al cerrar el salón, el chef perdió la oportunidad de vender más cantidad de platos.

La insólita anécdota de Bill Gates con Jordi Cruz

No es la primera vez que el cofundador de Microsoft se acerca al restaurante de Jordi Cruz en Barcelona. En su anterior visita también protagonizó un impensado momento.

Esta vez no se trata del menú que eligió para su cena, sino de un descuido: Bill Gates se olvidó su pasaporte en el lugar. Cruz recibió un llamado de la recepción del hotel para advertirle.

El reconocido chef español Jordi Cruz Foto: instagram/Jordicruzoficial

“Cuando él se fue, me llamaron de recepción y me dijeron que había un pasaporte sobre la mesa”, contó en El Hormiguero. Y siguió: “Pedí que me lo llevarán al despacho y cuando lo abrí, me di cuenta de que era de él. Sin querer, vi la cantidad de viajes que hizo”.