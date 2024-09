Muerte de “La Tota” Santillán: su hermano dice que “no hay dudas” sobre la causa del deceso

Horacio, hermano de Daniel “La Tota” Santillán, habló acerca de la muerte del conductor y no pudo contener las lágrimas. Además, se refirió a cómo fueron los últimos días de “La Tota” y en qué situación de salud se encontraba.

En medio del sepelio del conductor, Horacio conversó con el móvil de LAM y fue contundente: “Fue un accidente”.

“Él siempre estaba acompañado, pero en ese momento estaba solo. Él bajó del primer piso, seguramente, y se encontró con el fuego. Yo lo conozco a mi hermano, lo conozco hasta como respira, yo viví mucho tiempo con él”, señaló.

Horacio resaltó que Santillán tomaba pastillas para dormir, porque lo que “seguramente estaba abombado”. “Bajó, porque vive en el primer piso, y bueno, no ha podido con lo que estaba pasando”, consideró.

Según el hombre, “La Tota” se encontraba en un buen momento. “Tenía un acompañante terapéutico de lunes a viernes de 7 a 13 hs. Hace unos días yo estuve en San Luis, lo llamé de ahí, él estaba bien. Le dije que me iba a venir a vivir con él, pero no me espero”, dijo y rompió en llanto.

A la vez reiteró: “Esto es un accidente. Quiero que entiendan que esto fue un accidente, nadie lo quiso hacer”.

Qué pudo ocasionar el supuesto accidente

Ángel de Brito mencionó el cortocircuito de un aire acondicionado como lo que pudo ocasionar el supuesto accidente. “Yo vi que había algunos desperfectos en la casa. Yo viví un tiempo acá y fuimos arreglando algunas cosas. Pero eso debe haber quedado así, qué sé yo, fue un accidente”, señaló Horacio.

“Se prendió fuego y estaba ahí nomás. Y bueno, al prenderse el sillón, que es inflamable... Aparte, un gas tóxico y un humo tremendo. Y él cayó. Ahí no, no vio y se se ha caído de ahí porque él estaba dormido”, ahondó.

Según su hermano, “estaba trabajando un montón”. “Y aparte daba trabajo, porque mi hermano fue un tipo siempre muy bondadoso. Esto no lo escucho decir a nadie, pero mi hermano fue muy bondadoso con mucha gente que está en el medio. Nunca embromó a nadie”, aseguró.