Muerte de “La Tota” Santillán: cuál habría sido su último video antes de morir

El mundo del espectáculo se encuentra de luto. “La Tota” Santillán, el reconocido conductor televisivo, fue encontrado sin vida en su casa a los 57 años.

El hecho generó suma sorpresa entre su círculo cercano, dada las condiciones en las que se encontraba en su domicilio. Es por ello que su abogado, Juan Pablo Merlo, ha brindado algunas declaraciones sobre lo sucedido, como la recuperación del cuerpo y su última conversación juntos.

Cómo fue el último video de “La Tota” Santillán

El abogado reveló algunos detalles de su cliente en el programa “Desayuno Americano”. Allí, reveló cómo era el tipo de relación que tenía con el conductor.

“Me llamaba una o dos veces por semana”, aseveró el abogado sobre la relación que tenía con “La Tota” Santillán.

Seguidamente, Juan Pablo Merlo aseveró que la última vez que tuvo contacto con su cliente fue antiayer, cuando le pasó un video donde lo invitaba a una fiesta.

La Tota Santillán murió a los 57 años. Foto: Instagram.

“Justamente me llamó antes de ayer (sábado) y me mandó un video invitándome para una fiesta que había anoche (domingo)”, determinó el abogado, quien agregó los dichos de Santillán: “Era un evento que hacía en Gendarmería Nacional, y hacía una presentación de unos grupos musicales, y me dice, ‘vení que estás en Luján. Así nos encontramos ahí, en San Miguel’. Se lo veía muy bien”.

Qué dijo el abogado de “La Tota” Santillán sobre cómo encontraron el cuerpo

Desde otro aspecto, el abogado reveló en Radio Continental cómo encontró el cuerpo de su cliente. El hecho ocurrió en la noche del domingo, cuando decidió ir a su casa porque el conductor no le contestaba a un amigo.

Murió “La Tota” Santillán a los 57 años

“Anoche fue a buscarlo a la casa, un amigo al que él no le contestaba el llamado, escuchaban que el teléfono sonaba dentro de la propiedad, buscaron una copia de la llave, cuando ingresa se encuentra con este panorama”, expresó el letrado.

Al encontrar a “La Tota”, lo vio con parte de su cuerpo quemado. Por tanto, iban a investigar si en la casa hubo un desperfecto eléctrico.

Murió "La Tota" Santillán

“Tenía una parte del cuerpo quemado, anoche estuvimos con el fiscal y saldrán hoy las pericias, para ver si hubo un desperfecto en la propiedad, él venía reclamando, me contaron los familiares. Le había dicho a la propietaria y había llevado una persona para que lo mire, se ve que alguna situación ha tenido, no sabemos si fue un accidente o qué pasó realmente, a la brevedad tendremos noticias”, aseveró el abogado esta mañana.