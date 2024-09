Muerte de “La Tota” Santillán: el recuerdo de Marcela Baños sobre su tensa relación

El de Marcela Baños es uno de los testimonios más buscados desde que se conoció la noticia de la muerte de Daniel “La Tota” Santillán. La conductora de “Pasión de Sábado” tuvo una difícil relación con “La Tota” durante el tiempo en que compartieron programa.

Baños habló en varias oportunidades acerca del vínculo problemático que tenían. Entre otras cosas supo decir que “no la pasó bien”, que “La Tota” fue violento con ella y que eligió “no volver a hablarle”.

“Estuvimos 7 meses sin hablarnos al aire”, comentó en más de una ocasión. Baños lleva unos 25 años al frente de “Pasión” y durante ese tiempo compartió conducción con diferentes compañeros. La dupla con “La Tota” tuvo lugar entre 2002 y 2005.

“Es un bajón cuando los egos están fuera de lugar”

“No son fáciles las duplas, no es para todo el mundo. El ego del otro tiene que estar empatado con el propio, sino, fuiste. Yo conduje acompañada toda la vida y no es fácil”, reflexionó en una ocasión la conductora.

“Con la Tota estuve siete meses sin hablarme al aire. Igual, ese tema está recontra pasado, ya está, ya fue. Pero pasó y es un bajón cuando los egos están fuera de lugar”, contó hace unos años la conductora cuando era parte del panel de “Intrusos”.

Y ahondó: “Todo pasaba al aire mirando para adelante. Uno decía una palabra y no sabía lo que iba a decir el otro. Esa situación es horrible, muy tensa y uno quiere desaparecer porque al aire se re nota”.

Consultada por los diferentes conflictos que atravesó Santillán, en causas por violencia de género y demás, Baños nunca cambió su discurso respecto del conductor. “Yo hace años elegí no tener más vínculo con él”, supo decir. Asimismo aclaró que si bien no sufrió violencia física de su parte sí padeció violencia psicológica. “La escucho a Fernanda (Vives) contar lo que pasaba y es tal cual, es exactamente como era conmigo”, señaló en una ocasión.

Al conocerse la noticia de la muerte de Santillán, las miradas apuntaron tanto a Marcela Baños como a Pablo Serantoni, productor ejecutivo del programa tropical. Por el momento, ninguno de los dos se manifestó en redes sobre la noticia.