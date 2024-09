“Me quise castigar”: así fue el duro relato de “La Tota” Santillán en el momento más difícil de su vida

Ricardo Daniel Carías, más conocido en el mundo del espectáculo y la movida tropical como Daniel “La Tota” Santillán murió a los 57 años de vida en la noche del domingo. La noticia se conoció en la madrugada del lunes cuando su abogado confirmó que encontraron el cuerpo sin vida del conductor en su domicilio ubicado en la zona oeste de Buenos Aires.

Horas más tarde se supo que la investigación, según revelaron en TN Show, plantea la hipótesis de un supuesto suicidio. Los investigadores creen que el sábado por la tarde el conductor se habría vertido un líquido inflamable en el cuerpo para después prenderse fuego.

El conductor alcanzó su mayor reconocimiento al frente de Pasión de Sábado, y cómo uno de los referentes en acompañar la carrera de Rodrigo. Pero después de su saltó a la fama, “La Tota” Santillán sufrió varios altibajos tanto de salud como con la Justicia.

En 2022, el conductor estuvo internado en una clínica de salud mental luego de sufrir un cuadro depresivo. En septiembre de ese mismo año, Santillán habló con A la Tarde desde el centro de rehabilitación y contó en primera persona cómo se sentía.

El último relato de “La Tota” Santillán sobre su salud

“Es real, sí me quise castigar. Sé que tengo que valorar la vida y hay gente que me quiere. La verdad que la vengo luchando y se torna difícil. Uno no tiene que ser cobarde, uno tiene que valorar la vida”, contó entre lágrimas en ese momento.

De igual manera, el conductor reveló que llevaba una lucha contra “la bipolaridad” y eso fue lo que provocó que reaccione así en diferentes situaciones difíciles. “Me he hecho daño algunas veces”, contó “La Tota” Santillán sobre su salud.

La tota Santillán

Asimismo, en ese momento aclaró que el brote que tuvo en su salud mental no fue por causa de “droga ni alcohol”, sino que porque no tomaba la medicación para la bipolaridad.

El conductor se mostró emocionado y reflexionó sobre sus actos: “Le quiero agradecer a Dios porque el otro día viendo a mis hijos comiendo yo dije ‘qué tonto haber intentado quitarme la vida’”.

Unos meses más tarde de la entrevista, el referente de la movida tropical fue condenado a cinco años y medio de prisión por violencia de género contra su expareja y madre de dos de sus hijas.